Oluja pogodila kineski grad, morske zvijezde, lignje i školjke padale 's neba'

Velika oluja koja je pogodila kineski grad Qingdao sa sobom je, osim poplave, donijela i popratni sadržaj u obliku tuče, morskih zvijezda, a našli su se i škampi koji su padali s neba, javlja Independent.

Oni koji su se zatekli na mjestu "oluje s morskim plodovima" na društvenim medijima objavili su fotografije koje prikazuju golemu tuču te morske životinje koje su "s neba" padale po gradu.

Iako je najviše reakcija izazvala fotografija hobotnice koja pada, na kraju se pokazalo kako je to lažna fotografija.

Ni tuča nije bila manje impresivna te se našlo i komada veličine teniskih loptica.

Sea creatures and giant hailstones rain down on Chinese city during storm https://t.co/zw5oMnOV97 pic.twitter.com/qhZGxolY6g