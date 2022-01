Oluja Malik zahvatila Europu: Najmanje petero poginulih, na dječaka (9) palo stablo

Broj smrtno stradalih u snažnoj oluji Malik koja je pogodila dijelove Europe porastao je na pet u nedjelju nakon što je u Poljskoj i Češkoj zabilježeno više nesreća koje je izazvao jak vjetar.

U sjevernom dijelu Poljske, 27-godišnji muškarac je poginuo kada je stablo palo na njegov automobil. U nesreći je jedna osoba ozlijeđena.

Vatrogasci su se diljem Poljske odazvali mnogobrojnim pozivima. Među ostalim su uklanjali srušeno drveće s cesta. Prema podacima vlasti, oko 680.000 kućanstava ostalo je bez struje zbog oštećenih dalekovoda.

U Češkoj se srušio pet metara visoki zid u industrijskoj zoni u Velke Pritočnom, zapadno od Praga, zatrpavši dva radnika. Jedan od radnika umro je na licu mjesta, a drugi je prevezen u bolnicu s prijelomima.

Ranije u nedjelju njemačka policija izvijestila je da su pješaka ubile krhotine koje su sa zgrade padale po cesti.

U Beelitzu, jugozapadno od Berlina, na muškarca je pao izborni plakat, rekao je glasnogovormik lokalne policije.

Nesreća se dogodila u subotu poslije 22 sata, kada se oluja – u Njemačkoj poznata kao Nadia, a u svijetu kao Malik, preko noći pojačala.

U subotu je dvoje ljudi poginulo u Britaniji kada je na njih palo drveće.

Lokalna policija u Engleskoj izvijestila je da je 9-godišnji dječak umro nakon što ga je stablo palo na njega u selu Winnothdale, a muškarac koji je bio s njim pretrpio je teške ozljede.

Na istočnoj obali Škotske, u gradu Aberdeenu, 60-godišnja žena je smrtno stradala kada je na nju također palo stablo, priopćila je lokalna policija.

