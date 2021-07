VIDEO Oluja Elsa uskoro će pogoditi obalu SAD-a, ulice New Yorka već poplavljene

Najavljena oluja Elsa popraćen jakom kišom i potencijalnim tornadima tijekom vikenda trebao bi pogoditi obalu South Jerseyja u SAD-u, a New York je zbog kiša već popravljen.

U New Jerseyju proteklih je sati izmjerena brzina vjetra od 126 km/h, što stručnjaci smatraju da je povezano s tornadima koji bi mogli pogoditi to područje, prenosi ABC.

Severe weather and flooding hit the New York City area as remnants of Tropical Storm Elsa threatened to pummel tri-state areas of New York, New Jersey and Connecticut pic.twitter.com/qdwTg8pzCA