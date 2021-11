Oglasio se i Dragan Kovačević: Ja s novcem nađenim kod Puklina nemam veze

Nakon što se pojavila informacija da je uhićen i Goran Puklin, koji se sumnjiči da je skrivao novac Dragana Kovačevića, bivšeg šefa Janafa, protiv kojeg je istraga pokrenuta lani, te proširena u travnju ove godine, oglasio se i Kovačević, koji demantira te navode.

- Temeljem objavljenih informacija o tome da je pronađeni novac od prije vise od godinu kod Gorana Puklina u bilo kakvoj vezi s Draganom Kovačevićem oštro demantiramo jer je i sam Goran Puklin rekao da se radi o njegovom novcu, te je DNK i drugim vještačenjima utvrđeno da Dragan Kovačević nema nikakve veze s predmetnim novcem. Jedina njihova poveznica je da Dragan Kovačević ima sjedište firme u istoj zgradi gdje stanuje Goran Puklin.Ovim se neistinitim objavama teško narušava dignitet, čast i ugled Dragana Kovačevića - navodi se u Kovačevićevom demantiju.

Inače, USKOK je istragu za to pokrenuo lani u listopadu i koliko je poznato ona nije okončana. Puklin je pred istražiteljima tvrdio da je to njegov novac, a to je tvrdila i njegova sada uhićena supruga. Kovačević pak tvrdi da ga USKOK i DORH lažno terete.