Oglasio se GONG: 'HRT je kršio izbornu šutnju. Prijavili smo ih DIP-u'

"Emitiranjem snimke jučerašnjeg Otvorenog HRT u jutarnjem programu krši izbornu šutnju koja je započela u ponoć. U emisiji se raspravljalo o finalu kampanje, izjavama Andreja Plenkovića o Ivanu Penavi, objavljivanju imena LGBT kandidata koje je objavio Zagreb Pride i prognozama scenarija nakon izbora", napisao je GONG na Facebooku, dodajući kako su slučaj prijavili Državnom izbornom povjerenstvu.

Izborna šutnja traje do zatvaranja birališta, sutra u 19 sati. Do tada je zabranjena svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u medijima, izjava i intervjua kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela. Za kršenje izborne šutnje zakon nije propisao novčane kazne, no Državno izborno povjerenstvo (DIP), kao i na prijašnjim izborima, poziva sve izborne sudionike te druge pravne i fizičke osobe da šutnju poštuju.

Popisu pozvanih ovoga je puta dodalo i "ostale neposredne ili posredne sudionike izborne promidžbe". Sve njih poziva da ne iznose izborne programe, objavljuju promidžbene poruke i fotografije kandidata u medijima, da ne postavljaju nove plakate, ne dijele letke, ne pozivaju da se glasuje za pojedine sudionike, ne telefoniraju, šalju SMS poruke ili mejlove biračima, da ne postavljaju nove promidžbene sadržaje na društvene mreže.

Medije i medijske nakladnike DIP podsjeća da i oni imaju svoj dio odgovornosti u poštivanju izborne šutnje. Poziva ih da ne prenose eventualne konferencije za medije, javne događaje ili obraćanje javnosti izbornih sudionika odnosno ostalih neposrednih ili posrednih sudionika promidžbe, bez obzira radi li se o temi koja je izravno vezana uz izbornu promidžbu ili o bilo kojoj drugoj temi.

Utorak je prvi od dva izborna dana u inozemstvu, odnosno u 11. izbornoj jedinici u kojoj se biraju tri od 151 saborskog zastupnika, a u Hrvatskoj i dan za završne priprema za izbornu srijedu.

