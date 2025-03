Odobrena jamčevina od 6 milijuna eura: Grad Split pokušat će kupiti Spaladium arenu

Grad Split pokušat će na javnoj dražbi kupiti Spaladium arenu. Splitsko Gradsko vijeće na zatvorenom dijelu sjednice jednoglasno je odlučilo da se Grad uplatom jamčevine od šest milijuna eura uključi u dražbu za kupovinu Spaladium arene. "Odluka je donesena konsenzusom, u konstruktivnoj raspravi jednoglasno je prihvaćena pa će Grad Split do 17. ožujka uplatiti jamčevinu od šest milijun eura i da sudjeluje u dražbi za kupnju Spaladium arene u kojoj će početna cijena biti jedan euro. U koliko se na dražbu prijavi još neki ponuditelj organizirat ćemo posebnu sjednicu Gradskog vijeća na kojoj ćemo raspraviti do kojeg iznosa će Grad Split uložiti sredstva za kupovinu Spaladium arene", rekao je gradonačelnik Puljak i dodao kako će dražba, koja će se održati elektronički, trajati do 9. travnja ove godine. Podsjetio je kako su banke koje su kreditirale izgradnju Spaladium arene od Suda prije nekoliko dana zatražile da se prekine proces dražbe.

- Mi ćemo kao Grad Split uložiti podnesak Sudu da to ne bi trebalo napraviti i da će dražba biti nastavljena jer je to u najboljem interesu – rekao je Puljak naglasivši kako je Gradsko vijeće ovom odlukom potvrdilo nastojanje da se Spaladium arena vrati u funkciju i da se njezina izgradnja dovrši. - Grad Split će napraviti sve što je u našoj moći da se taj scenarij realizira, kupi, a s Vladom Republike Hrvatske dogovorit ćemo da se taj proces završi i Arena stavi u funkciju – rekao je Puljak i napomenuo da se nakon 13 godina Spaladium arena vraća Gradu Splitu i Republici Hrvatskoj.

Tomislav Šuta, predsjednik splitskog HDZ-a i kandidat za splitskog gradonačelnika izjavio je protivljenje što je sjednica bila zatvorena za javnost, ali i zadovoljstvo što se napokon kreće u kupnju Spaladium Arene. - Danima sam apelirao da se Grad aktivno uključi u ovaj proces, jer Split ne smije dopustiti da Arena i dalje propada. Ovom odlukom otvara se prilika da se konačno vrate sportska događanja, koncerti i sajmovi, čime će Split dobiti funkcionalan i suvremen prostor kakav građani zaslužuju – rekao je Šuta.

Lidija Bekavac, vijećnica Hrvatske građanske stranke napomenula je kako postoji mogućnost da Grad Split dođe u vremensku stisku jer se ne zna kada će Vlada raspustiti Gradsko vijeće, a prema zakonu to je 30-60 dana prije izbora koji su 18. svibnja. - Gradonačelnik ima pravo raspolagati sa 133.000 eura bez odluke Gradskog vijeća, a jedan dražbeni korak je 2500 – 25.000 eura. Gradonačelnik može maksimalno napraviti pet koraka. Moj prijedlog je bio da ga ovlastimo u visini kapare, do šest milijuna eura, ali o tome se nije raspravljalo i nikakva odluka nije donesena – rekla je Bekavac. Dražba traje do 9. travnja.