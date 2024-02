Od 8000 eura plaća do građevina, ovaj građana: Ovo su najurnebesnije izjave političara proteklih godina

Osim što donošenjem zakona i odluka kroje sudbinu građana, političari naš često nasmijavaju, iznenađuju pa čak i šokiraju svojim izjavama ili postupcima. Povodom 25. rođendana portala Večernjeg lista, donosimo vam pregled izjava političara koje smo kroz godine pratili.

Posebno je zanimljiva bila 2014. godina jer je to bila godina predsjedničkih izbora, a koje je početkom 2015. osvojila HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović. Svi pamte ushićenje tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka koji je nakon proglašenja pobjede na pozornici zagalamio: 'Imamo predsjednicu'. - Hvala tebi Kolinda, i Jakovu koji je to morao trpjeti - kazao je tada Karamarko.

- Ne dam da mi itko kaže da Hrvatska neće biti prosperitetna i bogata jer bit će Hrvatska među najrazvijenijim zemljama EU i svijeta, to vam obećajem ovdje večeras - kazala je pak u svom pobjedničkom govoru Kolinda Grabar-Kitarović, no njezino se obećanje, nažalost, nije ispunilo.

HDZ je nakon toga odnio još jednu pobjedu na izborima, no Vladu je morao sastaviti uz pomoć koalicije s Mostom pa je za predsjednika Vlade tada izabran kanadski Hrvat Tihomir Orešković koji je imao poteškoća s hrvatskim jezikom.

- Ovdje smo svi da služimo hrvatskom građevinama i da nam je jedini cilj da zajedno radimo, tako da je sutra bolje nego danas - kazao je tada Orešković koji je građane nazvao građevinama pa je ta njegova izjava dugo zabavljala javnost. Dok je Orešković savršeno vladao engleskim jezikom, neki naši političari bolje da ni nisu pokušavali njime se služiti.

Bivša premijerka Jadranka Kosor jednom je prilikom dočekivala turiste na granici pa se mađarskim turistima pohvalila da je bila u Mađarskoj 'day after yesterday', odnosno dan poslije jučer.

Ništa bolje znanje engleskog jezika nije pokazala ni tadašnja europarlamentarka SDP-a, a danas sutkinja Ustavnog suda, Ingrid Antičević Marinović ostat će zapamćena po svom govoru u Europskom parlamentu 2013. godine koji je bilo vrlo teško za slušati. Ona je svoj govor, koji je uglavnom čitala s papira, završila izjavom da ljudi moraju vjerovati političarima: 'pipl mast trast as'.

Urnebesnih je govora bilo i u hrvatskom parlamentu. Ostat će zapamćen i onaj kada se davne 2003. godine u Saboru raspravljalo o Konačnom prijedlogu zakona o istospolnim zajednicama kada je salvu smijeha u sabornici izazvao tadašnji zastupnik HDZ-a Ljubo Ćesić Rojs rekavši da svi homoseksualci nisu drogeraši i sidaši jer ih ima i među uglednim ljudima, političarima, pa i saborskim zastupnicima te ih je pozvao da otkriju svoju spolnu orijentaciju.

- Samo treba biti muško i reći jesam, peder sam! - rekao je tada Rojs. - Zašto ne prikažete gdje su muškarac s muškarcem, ja sam imao prilike i takve kazete gledati - nastavio je Rojs.

Jedno od najburnijih razdoblja u Hrvatskom saboru bilo je kada je jedan od zastupnika bio Ivan Pernar koji je puno puta bio izbačen iz sabornice. Van ga je nosila saborska straža, a često mu zastupnici nisu ostali dužni pa mu je jednom prilikom Hrvoje Zekanović poručio 'glupane glupi, idi se liječiti', a onda ga je HDZ-ov Damir Felak gađao papirima.

Legendarne izjave imao je i pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. 'Nisam Batman da letim gradom i lovim pahulje prije nego padnu na tlo', 'Snijeg do jutra treba pojesti s ulica, trpajte u šahtove, što ne stane u šahtove bacajte u Savu...', 'Jesam bio na Vrbanima s vama i naduo sam se ko' žabac pijući vodu da vas uvjerim da je ispravna i da ispod savskog mosta teče Sava', neke su od zapamćenih Bandićevih izjava.

Popriličan gaf imao je i tadašnji predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak koji je osnivačicu svoje stranke Savku Dabčević Kučar preimenovao u Savka Dabčević Kurac. - O našoj suradnji s HDZ-om govori govori naša povijest. 27 godina demokracije u Hrvatskoj. Od naše prve predsjednice Savke Dabčević Kurac, ovaj Savke Dabčević Kučan - kazao je u svibnju 2017. godine Vrdoljak koji, iako se ispravio, nije rekao točno ime osnivačice HNS-a koja se zvala Savka Dabčević Kučar.

Iz nešto ranije povijesti mnogi se sjećaju još jednog obećanja Kolinde Grabar Kitarović kada je u kampanji za drugi mandat obećala da će Hrvati raditi od kuće za 8000 eura. - Već imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam tisuća eura. Zamislite što to znači za naše mlade - rekla je u prosincu 2019. na predizbornom skupu u Osijeku.

A političar koji će definitivno ostati najzapamćeniji po svojim govorima je sadašnji predsjednik Zoran Milanović. Kroz godine smo mogli slušati razne njegove izjave kojima je nasmijavao građane, ljutio političare, ali često i šokirao javnost. Za koncerte narodne glazbe kazao je kako ga 'bole kosti od te muzike, ali pola HDZ-a ih sluša'. Često mu je na meti bio bivši ministar obrane Mario Banožić. 'Frajer se pobrinuo za sebe, on sebi plišane mede raspoređuje po Gundulićevoj', 'Može biti šef vojnog orkestra. Mada ne zna razlikovati tamburu od bazena', 'Skupljao je Pokemone dok su časnici ratovali', 'Nema tu vatre, Banožić nije vatra, on je opušak', 'Idem kod Svetog oca za dva tjedna. Kako je krenulo, strahujem da Banožić i njegovu ostavku ne zatraži', samo su neke od Milanovićevih riječi upućenih bivšem ministru. Milanoviću je 'u ustima' često i premijer Andrej Plenković. 'Plenković komentira da ja šmrcam. Pa da, imam problema sa sluznicom', 'Anemični. Ne može dva skleka napraviti', 'Drž' se poslovice, mudra je: 'U kući obješenog ne spominje se konopac'', 'Ne znam o čemu govori. Je li on bio u berbi ili ja? Je li se napio?', 'On je puzajući državni udav', izjave su kojima je častio premijera.

Milanovića je posebno nasmijao gaf ministra Gordan Grlića Radmana koji je nespretno poljubio njemačku ministricu. 'Rekli bi Srbi, pokušao je da je startuje, katastrofa', komentirao je predsjednik tada. Jedna od novijih izjava koja je izazvala lavinu reakcija u javnosti bilo je i kada je iz čistog mira iz ormara izvukao ministra gospodarstva Damira Habijana: 'Pa Habijan je gej, ne. Nije čovjek u ormaru, živi normalan život'. No, kada bismo krenuli nabrajati sve njegove izjave, bio bi ovo jedan jako dugačak tekst...

