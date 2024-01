Od 60 eura pa do zatvora: Ovo su kazne koje možete dobiti u vožnji u inozemstvu

Kazne za prebrzu u vožnju u inozemstvu nikako nisu rijetkost, ali su zato dobra ''škola'' za sve koji ponovno požele dodati malo gasa dok se voze cestama Austrije ili Slovenije. Svaka država također ima svoja pravila, no jedno je uvijek jasno - prometni prekršaji se ne toleriraju.

Do 5.000 eura kaznit će vas tako u Austriji ako prebrzo vozite, dok za isto u Njemačkoj možete završiti i u zatvoru. Kako biste izbjegli sve potencijalne neugodnosti, sakupili smo kazne i njihove iznose koje vrijede u državama u susjedstvu, a kojih bi se trebalo ''paziti''.

Austrija

Austrija je svoje kazne i potrožila ove godine, pa tako postoji niz kazni koje jedan vozač može dobiti. Primjerice, do 726 eura može doći svakome tko stalno vozi srednjom ili lijevom trakom, iako je desna traka slobodna za promet na udaljenosti od 300 do 400 metara. Ipak, najčešća je ona od 50 do 100 eura. Osim toga, ako policija utvrdi da niste držali potreban razmak, prekršaj bi vas mogao koštati i do 2.180 eura.Oni koji zaborave staviti zimske gume u periodu od 1. studenog do 15. travnja, mogli bi dobiti kaznu i do 5.000 eura.

Ipak, najčešće kazne u Austriji su one za prebrzu vožnju. Ako se brzina prekorači za više od 30 km/h, prema novim pravilima vozačima stiže kazna u rasponu od čak između 150 i 5.000 eura. Ako netko u naseljenom mjestu vozi više od 40 km/h iznad ograničenja, ili pak 50 km/h iznad ograničenja na otvorenoj cesti, mogao bi ostati bez 300, pa do 5.000 eura.

Slovenija

U Sloveniji se pak vožnja 20 km/h iznad ograničenja naplaćuje 80 eura pa naviše, a taj iznos također je i minimalan koji možete dobiti za prebrzu vožnju. Ako se pak radi o nešto većoj brzini, odnosno 50 km/h iznad ograničenja, kazne se penju na 500 eura i više! Slovenci, inače, ne zabranjuju uređaje koji detektiraju radare na cesti, ali vam objašnjavaju kako će vas kazniti s 400 eura ako taj vaš uređaj pokuša ''spriječiti'' policajce u detektiranju brzine.

POVEZANI ČLANCI:

''U cijeloj zemlji postoji nekoliko stalno postavljenih radara. Mnoga od tih mjesta su na granicama ili na starim naplatnim kućicama'', objašnjavaju. Prekršaji parkiranja naplaćuju se pak s minimalno 40 eura, dok se prolazak na crveno kažnjava sa skoro 300 eura. Ako pak koristite mobitel za volanom, Slovenci će vam to i naplatiti, i to sa 120 eura kazne.

Njemačka

Njemačka također nije milostiva kada su u pitanju prekoračenja brzine. Ako u naseljenom mjestu vozite između 16 i 20 km/h iznad ograničenja, dobit ćete kaznu od 70 eura, dok je ta kazna 60 eura ako je nenaseljeno područje. Najstrožije se pak kažnjava vožnja u alkoholiziranom stanju, i to s 3.000 eura te pet godina zatvora.

Nijemci ne dopuštaju ni zaustavljanje na nogostupu ili biciklističkoj stazi, zaštitnoj traci ili u drugom redu, te će vas kazniti s 55 eura. Ako pak odlučite parkirati na parkingu namijenjenom za osobe s invaliditetom, ta će vas kazna koštati 55 eura. Za parkiranje u suprotnom smjeru dobit ćete 15 eura, a ako je duže od sat vremena, onda se i kazna povećava na 25 eura.

Mađarska

Mađarska je također jedna od zemalja koja je s rujnom odlučila povećati kazne u prometu. Ako na bilo kojoj cesti odlučite malo ubrzati, može vas dočekati kazna od 100 pa sve do čak 1.000 eura. Osim toga, strogi su i kada je u pitanj vožnja u pijanom stanju, pa će tako svi pijani vozači morati platiti između 1.329 eura pa do 2.658.

>> VIDEO Ovo će se teško nadmašiti: Pogledajte kako je božićni entuzijast iz Splita okitio svoj automobil