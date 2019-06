Od 36 optuženika, njih 28 u proračun je uplatilo 4,1 milijun kn

Jesu li priznanje krivnje i nagodbe između okrivljenika i tužiteljstva dobar pravni institut, višegodišnji je prijepor koji argumentima za i protiv pokušavaju razriješiti suprotstavljeni pravni stručnjaci. No kada se pravne polemike ostave po strani, ispostavlja se da nagodbe mogu biti i dobar način punjenja - državnog proračuna.

Optuženo ih 42

To posebno dolazi do izražaja u velikim predmetima s više okrivljenika, a jedan od takvih predmeta je i afera Westgate. Riječ je o slučaju u kojem je USKOK optužio 36 osoba, predvođenih Svetislavom Josimovićem te pet tvrtki i jednu udrugu za varanje na PDV-u, čime je što proračunu što prevarenim tvrtkama počinjena šteta od oko 70 milijuna kuna. Optužnica protiv Josimovića i ostalih podignuta je u prosincu 2018., a šest mjeseci poslije od 36 optuženika njih 28 priznalo je krivnju te se ili već nagodilo s USKOK-om ili je u procesu nagodbe.U postupku nagodbe su i dvije optužene tvrtke, dok će protiv još dvije postupak vjerojatno biti obustavljen jer su se u međuvremenu ugasile.

Optuženici koji su do sada priznali krivnju te su se nagodili s USKOK-om, a među njima su Sandra Mamić, nećakinja odbjeglog Zdravka Mamića, Matej Zadro, Dinamov stručnjak za marketing, Kristijan Gržetić, voditelj promocije HDZ-a na društvenim mrežama tijekom predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović 2014. i parlamentarnih izbora 2015., Marijan Škiljević, bivši predsjednik uprave Oktal Pharme, Edvard Galić.... uglavnom su osuđeni na uvjetne kazne i zatvorske kazne koje su im zamijenjene radom za opće dobro.

Gotovo svima izrečene su i sporedne novčane kazne u rasponu od 20.000 do 500.000 kuna, pa su tako optuženici samo sporednih novčanih kazni u proračun do sada uplatili 4,1 milijun kuna. Osim sporednih novčanih kazni, do sada su u proračun uplatili i 546.000 kuna za sudske troškove, a od 3,8 milijuna nepripadne imovinske koristi već im je oduzeto i u proračun uplaćeno 1,5 milijuna kuna.

Riješeno i prije suđenja

USKOK se može pohvaliti i time da je u proračun vratio i 13,8 milijuna kuna, od 15,7 milijuna kuna štete koja je direktno nanesena proračunu. Kada se tome pribroji i to da je oštećenim pravnim osobama do sada vraćen 21,1 milijun kuna, očito je da su tužitelji napravili dobar posao, ne samo za sebe i proračun, već i za sud, koji se velikog predmeta riješio i prije početka suđenja.