Od 280 gostiju, 70 zaraženih: 'Već drugi dan sam se osjećao bolestan, sve me to dosta koštalo'

U Hrvatskoj je trenutno 753 pacijenata zaraženih koronavirusom, a dio njih zarazio se na većim okupljanjima koji postaju žarišta. Jedno od njih je svadba u Ivankovu održana 5. srpnja s koje je, prema trenutnim podacima, zaraženo oko 70 osoba. Na svadbi je bilo oko 280 gostiju, a mladenci, koji su sa svima provodili najviše vremena, nisu zaraženi.

- I ja sam bio na toj svadbi, zajedno sa suprugom. Bilo je tu ljudi iz cijele okolice. Nemam pojma od koga sam se zarazio. Nisam ni mislio da bi netko tko je zaražen mogao doći na svadbu na kojoj ima 200-300 gostiju. Možda ta osoba uopće nije kriva jer nije ni znala da je zaražena. Uglavnom, na ulazu u salu su nam mjerili temperaturu svima. Konobari i osoblje imali su i rukavice i maske. Stolovi su bili dovoljno udaljeni. Nastojao sam držati se mjera. No, već drugi dan sam se osjećao bolestan. Dobio sam temperaturu koja me je držala 6-7 dana, imao sam jaku glavobolju koju inače nemam, bolove u tijelu i kostima, ali nisam morao u bolnicu. Naravno, zarazio sam i ženu i dijete pa smo morali biti u samoizolaciji. Obzirom da sam privatnik, sve me je to dosta koštalo jer, evo, već mjesec dana ne moru raditi kako spada. Bojim se ići među ljude da nekoga ne zarazim iako sam dobio dva testa da sam negativan - kazuje za 24sata jedan Vinkovčanin.

Zaraženi muškarac bavi se obradom drva, a kupcima koji čekaju na isporuku robe morao je reći kako je zaražen te da će ipak čekati još neko vrijeme.

- Nikome nije svejedno to čuti. Nisu mi zamjerili kad znaju da nisam kriv. Svatovi su me, eto, koštali problema u poslu, neizvršenom isporukom i vjerojatnim gubitkom od oko 30-tak tisuća kuna zarade - dodaje, ističući kako je u samoizolaciji mogao raditi, ali nije imao s čime obzirom da nije smio ići iz kuće po sirovinu.

Napomenuo je kako je kontaktirao tri epidemiologa, a od svakoga od njih dobio je različite upute. Smatra kako je to poprilično zbunjujuće za osobe koje su zaražene i nalaze se u teškoj situaciji.

Svadba u Ivankovu koštala je i vlasnika svečane dvorane za proslave vjenčanja. Drugi su mu mladenci počeli otkazivati proslave iako njegovo osoblje koje radi u sali nije bilo pozitivno na virus.