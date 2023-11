Od 243 osobe do sada su zbog lažiranja COVID potvrda optužene 34

Istragom su obuhvaćene 243 osobe, a USKOK je slučaj očito odlučio rascjepkati na niz manjih predmeta, radi ekonomičnosti postupka. Nakon što su prošli tjedan podignute ukupno 24 optužnice, sada ih je podignuto još 10. Riječ je o aferi s lažiranjem COVID potvrda, a 10-ero optuženika tereti se za davanje mita. Prema optužnicama, terete se da su od srpnja do listopada 2021. iako su znali da nisu cijepljeni protiv COVIDA 19 i da stoga nemaju pravo na EU digitalnu COVID potvrdu, od Petre Romihe, medicinske sestre zaposlene u Domu zdravlja Zagreb-Zapad preko posrednika zatražili da u informacijski sustav Ministarstva zdravstva neistinito upiše da su cijepljeni. Posrednik bi Petri Romihi predao osobne podatke okrivljenika i najmanje 100 eura, nakon čega bi ona u informacijski sustav Ministarstva zdravstva neovisno upisala da su okrivljenici cijepljeni. Na temelju tih upisa, okrivljenici su potom neosnovano ishodili EU digitalne COVID potvrde. Istraga protiv preostalih malo više od 200 osumnjičenika se i dalje nastavlja.

S obzirom na način podizanja optužnica, može se pretpostaviti da će svi dosadašnji optuženici ići na priznanje krivnje i nagodbe s USKOK-om. Tijekom istrage je većina optuženika, uključujući i Petru Romihu, priznala počinjenje onog za što ga se tereti. Petru Romihu USKOK tereti da je bila na čelu tog zločinačkog udruženja koje je trgovalo COVID potvrdama, a zbog iste stvari je s još 10-ak osoba bila uhićena i u studenome 2021. U to vrijeme istragu protiv nje je vodio ODO, a teretilo ju se za krivotvorenje isprava, no kako je ta istraga pokazala da je ona COVID potvrde izdavala velikom broju ljudi te zato uzimala novac, slučaj je iz nadležnosti ODO-a prešao u nadležnost USKOK-a. USKOK smatra da su Petra Rumiha i 11 osoba koje USKOK označio kao glavne aktere "zaradili" 24.100 eura i 12.370 kuna, a te su iznose međusobno podijelili. Kako se to radilo vidljivo je iz poruka koje su izmjenjivali, a koje su sada dokazni materijal.

- Imam dvije persone za cijepljenje.... COVID potvrde kupujem od "doktorice Petre" koja unosi podatke u sustav... Sada mi frend javlja da ima 32.000 kuna za 16 osoba i može odmah dati pare za sve njih....Ne mora se cijepiti, samo se mora imati para... - glasila je jedna od tih poruka nađenih u mobitelima nekog od optuženika.

Među onima koji su lažne COVID potvrde kupovali bilo je poznatih pjevača, TV voditeljica, misica ili kandidatkinja na izborima ljepote, sportaša, poduzetnika, obrtnika, no i cijelih obitelji... Ono što je možda najtragičnije u cijeloj u toj priči je da se cijeli taj posao vodio iz - kafića. Posrednici su bili konobari kafića, a glavni "mozak" cijele operacije, kako tvrdi USKOK, Petra Rumiha, koja je u istrazi iznijela obranu.

- Bila sam zaposlena kao medicinska sestra. Zalazila sam u kafić Excelente i tamo me je Ivan Dželalija pitao bi li za novčanu naknadu upisivala u sustav da su neke osobe cijepljenje iako nisu. Na takav sam način upisala 200 ili 300 osoba. U kafiću bi mi dali novac i popis imena i ja bih obavila taj upis. No nisam upisala Tomislava Kolarića, kojeg poznajem jer je on vlasnik kafića u koji sam zalazila - branila se Petra Rumiha.