Od 1. siječnja 2024. godine u Vinkovcima se ukida prireza od 10 posto

Ono što je ranije najavljeno od danas je i službeno. Naime, Grad Vinkovci od 1. siječnja 2024. ukidaju prirez od 10 posto i pri tome neće povećavati postojeće stope poreza na dohodak od 20 i 30 posto dok će se 1,9 milijuna eura manjka u proračunu nadoknaditi uštedama i drugim prihodima. Potvrđeno je to na današnjoj sjednici Gradskog vijeća izglasavanjem prijedloga Odluke na stavljanje izvan snage Odluke o gradskim porezima Grada Vinkovaca.

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Sanja Lozić objasnila je kako Grad Vinkovci trenutnom Odlukom o gradskim porezima na snazi ima samo prirez porezu na dohodak, svi ostali porezi već ranije su stavljeni izvan snage kako bi se dodatno rasteretili građani i gospodarstvenici. Naime, jedinice lokalne samouprave imaju pravo uvesti i porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina, a Vinkovci to nisu učinili. Gradonačelnik Ivan Bosančić naglasio je kako je Grad danas u mogućnosti odreći se gotovo dva milijuna eura prihoda zahvaljujući konstantnom rastu gospodarstva, provedbi brojnih poticajnih mjera i povlačenju EU sredstava.

-U prvih devet mjeseci ove godine smo u poreznim prihodima rasli 27 posto, a to opet potvrđuje činjenicu da su nam tvrtke iznimno narasle, kako u prihodima tako i u dobiti. Prošle godine su naše tvrtke imale preko 50 milijuna eura dobiti. Vinkovci su najsnažniji grad u našoj županiji, lokomotiva u gospodarskom i svakom drugom smislu i to je za nas od iznimne važnosti. Naši poduzetnici ovdje stvaraju taj dohodak, ovdje zapošljavaju ljude, ovdje generiraju plaće, ovdje plaćaju poreze, rastu, a to znači da onda raste i sam grad – rekao je Bosančić.

Dodaje da kada se govorilo o rastu vinkovačkog gospodarstva da su neki to gledali sa skepsom, a da danas svi imaju priliku vidjeti prihode koji su značajni i zahvaljujući kojima danas se može otpustiti jedan dio poreza.

-Stoga, hvala svima vinkovačkim poduzetnicima, svima koji zapošljavaju, koji stvaraju, a mi ćemo im i dalje biti potpora kako bi zajedno nastavili rasti - istaknuo je Bosančić.

A kada se radi o samom povećanju plaća građanima, nakon 1. siječnja i navedenih izmjena na obračun plaća zaposlenih u gradu Vinkovcima, na primjeru osobe koja je porezni obveznik s bruto plaćom od 1.590 eura te koja uz osnovni osobni odbitak koristi i olakšicu za dvoje uzdržavane djece, dolazi se do izračuna kako će njezina/njegova neto plaća na mjesečnoj razini rasti za 30 eura odnosno 360 eura na godišnjoj razini.