Obljetnica smrti generala Blage Zadre: Zapovjednik koji je po mnogo toga bio drugačiji od drugih

Na današnji dan, prije 32 godine, poginuo je Blago Zadro koji je tijekom obrane Vukovara postao jedan od simbola obrane Vukovara te je posthumno odlikovan i činom generala. U spomen na njega danas je na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata, na grobu gdje su pokopan Blago Zadro i njegov sin Robert koji je poginuo na Kupresu, obilježena je obljetnica smrti Blage Zadre. Govoreći o svome ocu Tomislav Zadro, koji je i sam sudjelovao u obrani Vukovara, prisjetio se kako je toga dana probijena linija na Budžaku te da su neprijatelji zauzeli neke ulice.

-Bili su nas iznenadili jer su im do tada svi napadi išli preko Trpinjske ceste gdje su bili raspoređeni naše najbolje postrojbe. S informacijom o proboju linije tamo su odmah krenuli tata s još pet momaka iz Turbo voda kojega je vodio Robert Zadro. Meni nije dao da idem i tražio je da ostanem u stožeru. Nije htio uzeti niti pancirku koju sam mu nudio jer pancirke nisu imali ostali vojnici. Na žalost, toga dana je poginuo – rekao je Tomislav Zadro.

Podsjetio je kako je njegov otac po mnogo toga bio drugačiji od svih pa tako nikada nije slao vojsku nego je išao prvi.

-Danas se prisjećamo ne samo moga oca nego svih onih koji su poginuli i dali sebe za stvaranje slobodne Hrvatske. Mislim da bi tata bio zadovoljan kako Hrvatska danas izgleda i u kojem smjeru ide i kako se razvija. Sloboda je skupo plaćena ali zato sada uživamo u njoj – istakao je Tomislav Zadro.

Podsjetio je i na to koliku je ulogu imao Blago Zadro među braniteljima tako da je njegova smrt se pokušala zatajiti neko vrijeme.

-Nije se dalo u javnost da je poginuo da ne padne moral dečkima. Skrivali smo koliko smo mogli to ali su branitelji vidjeli da ga nema u obilasku punktova što je on redovito činio. Kada ga nije bilo dva dana svima je sve bilo jasno. I neprijatelji su ga tražili preko motorole koja je bila kod mene. Nisam mogao reći da je poginuo pa sam govorio da spava, da nije tu i slično – kaže Zadro.

Interesantno je i kako je Blago Zadro tajno pokopan na Starom katoličkom groblju u Vukovaru. Po riječima Tomislava pokopan je tijekom noći, a na pokopu je bilo samo pet ljudi. Ni on sam nije znao gdje mu je otac pokopan. Znao je samo šifru 225. Tijelo Blage Zadre ekshumirano je u masovnoj grobnici po završetku rata.

Govoreći o ulozi Blage Zadre njegov suborac i prijatelj Tomislav Josić kaže kako su upravo Blago Zadro i Tomislav Merčep bili najzaslužniji zašto je tako bila postavljena obrana grada i zašto se toliko izdržalo te jeseni.

-Blago nam je tada bio svima i otac i majka. Pazio je na sve nas koliko god je mogao. Nikada u akciju nije slao dva brata jer je govorio kako će, ako poginu, doći pred njihovu majku i reći im da su obojica poginuli. On je bio jedan veliki čovjek koji je od običnog vojnika postao general. Izvojevali smo slobodu ali je cijena te slobode bila velika i krvava. S njegovom smrti bio je to početak kraja i svi smo znali kako to neće završiti kako smo mi mislili – rekao je Josić.

Vijenac je na grob položio i potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao kako se Zadro aktivno uključio i prije prvih demokratskih izbora na način da je pozivao narod na izlazak na izbore te bio jedan od osnivača HDZ-a.

-Neizmjerno smo zahvalni Blagi Zadru i pukovniku Alfredu Hillu, koji je također poginuo na današnji dan, na svemu onome što su učinili. Budući naraštaji koji dolaze moraju znati tu povijesnu istinu i složenost obrane i oslobađanje hrvatske domovine – rekao je Medved.

U izjavi nakon polaganja vijenaca gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako vrijednosti koje je u sebi imao Blago Zadro neće nikada izblijediti te da je najaktualnije što nam je Blago Zadro ostavio u naslijeđe jesu vrijednosti koje je živio svojim primjerom.

- Bio je vjeran Bogu, svojoj obitelji i hrvatskom narodu. Mislim da su to osobine koje smo na razini društva pomalo i zaboravili – rekao je Penava.