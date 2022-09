Objavama uzdrmao diktatora: Turski mafijaški boss postao zviždač i opasno prijeti Erdoganu

Mi smo jači i od sudbine, nitko nam ništa ne može... lakoglazbeni je hit Borisa Novkovića, za koji glavni junak ovog teksta vjerojatno nikada nije čuo. No to što za Novkovića i njegov pjesmuljak vjerojatno nikada nije čuo, ne znači da se Sedat Peker, a o njemu je riječ, već godinu i pol ne ponaša u skladu s tekstom tog lakoglazbenog hita. Doduše, možda Peker nije jači od sudbine, no svakako je postao veliki problem Reçepa Tayyipa Erdoğana, autokratskog vladara Turske, pred kojim se prije desetak dana klanjala i hrvatska politička elita tijekom njegova posjeta Hrvatskoj.