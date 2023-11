Obilježen najtužniji dan u godini za Vukovarce: 'Još se nadam da ću naći svog sina Gorana'

Kolonom sjećanja, koja je i ove godine krenula iz dvorišta vukovarske bolnice gdje je prvo održan prigodni program, a onda i polaganjem vijenaca na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata građani iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva odali su počast Vukovaru i vukovarskim braniteljima za sve učinjeno tijekom 1991. godine. U nepreglednoj koloni, za koju se kaže da je vjerojatno najmasovnija do sada, bilo je na desetke tisuća građana koji su većinom tiho i dostojanstveno hodali istim onim ulicama Vukovara kojima su u jesen 1991. godine Vukovarci napuštali svoje domove.

Protiv smo podjela

Ipak, s obzirom na sve što se događalo ove godine oko gradskog plakata, a onda i svih izjava, fokus svih događanja bio je na pripadnicima HOS-a. Sve to što se događalo, dovelo je do toga da je ove godine u Vukovaru bio rekordan broj zastava HOS-a kao i onih koji su nosili majice ili druge odjevne predmete s oznakama HOS-a. Bilo je i hrvatskih zastava s prvim bijelim poljem. Sporadično su se mogli čuti i uzvici "za dom spremni" kao i vidjeti pozdrave u kojima su pojedinci, koji su ove godine bili na čelu Kolone sjećanja, "mjerili kukuruze". Okupljeni građani pripadnike HOS-a su na dijelovima hodnje pozdravljali pljeskom. Govoreći o činjenici da je HOS ove godine prvi put na čelu Kolone sjećanja, zapovjednik HOS-a u Vukovaru Zvonko Ćurković rekao je kako su pripadnici HOS-a uvijek bili dio Hrvatske vojske i imali su i ljubav i poštovanje naroda.

– To da smo ove godine na čelu kolone samo je rezultat odnosa Vlade prema postrojbi. Hrvatska vojska je jedna i tu nije bilo odstupanja. Dogodila se jedna situacija da je jedan od naših kolega Marko Skejo, čiji ja nisam politički istomišljenik, uhićen sa svojim ljudima u Kninu. Onda premijer optužuje Markuša za terorizam. Ovo je odgovor naroda na te situacije. Mi imamo ljubav i poštovanje svoga naroda. Nemojte da se to događa. Nikad nije bilo sumnje da će biti jedna jedina kolona. Idemo u poštovanju i ljubavi prema našim pokojnima, prema živima. Tu smo i sve je sasvim u redu. O podjelama trebaju razmišljati ovi na vrhu, to su oni napravili, a trebali su imati zreliji pristup – rekao je Ćurković.

Istaknuo je i kako nije ljubitelj dizanja desne ruke i uzvika "za dom spremni" te napominje kako je isto mišljenje imao i 1991. godine.

– Ne ustaše, ne partizani. To mi smeta, kad se kroz antifašizam dižu simboli koji su napravili najveće pokolje hrvatskog naroda u povijesti. Nisam za crne uniforme bio ni 1991., a nisam ni danas – istaknuo je Čurković.

Kaže da je umjetno stvorena slika o njima te je naglasio kako je njihovo ratovanje bilo efikasno, čisto i pošteno.

– U ratu smo čuvali i hrvatsku i srpsku djecu, po lijekove se išlo i Srbima i Hrvatima. Čistoća ratovanja bila je besprijekorna. Pogledajte kakvo se zvjersko ratovanje bez milosti prema bilo kome događa u svijetu. Uzmite to u obzir. Bitke u Domovinskom ratu bile su čiste, etične i Bogu drage – rekao je Ćurković. Napomenuo je i kako je u obrani Vukovara sudjelovalo 58 pripadnika HOS-a od kojih je njih 25 poginulo, trojica su nestala kao i da samo njih troje nije bilo ranjeno.

POVEZANI ČLANCI.

Zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković i ove godine bio je među braniteljima Vukovara te se još jednom prisjetio događanja od prije 32 godine i svega kroz što su oni prolazili tijekom tri mjeseca opsade. Prisjećajući se današnjeg dana 1991., kazao je kako su to bili trenuci borbe za goli život, trenuci kada se na državnoj razini pokušavalo riješiti pitanje evakuacije civila i ranjenika, kada su povjerenika Vlade Marina Bilića Bilog odveli u Negoslavce i zarobili, kada su upali u bolnicu pod međunarodnom zaštitom, pokupili civile i pobili ih.

– Osjećao sam se gnjevno i nemoćno jer nisam imao snage i mogućnosti oduprijeti se silama zla. Pokušavali smo sve moguće, ali nismo imali ništa osim golih ruku – istaknuo je Borković. Poručio je kako ni 32 godine nakon rata Hrvatska još nije ni blizu onoga što bi htjeli i kakva bi trebala biti.

– Govorim o jedinstvenoj Hrvatskoj, državnom vrhu koji jedan uz drugoga koračaju skupa, sva tri predsjednika, kao što smo počeli 2001. Da svi polože jedan vijenac u čast i na spomen svima koji su ugradili sebe u modernu Hrvatsku. Ono što očekujemo je da ne budemo ničiji otirač, nego da se prema nama živima odnose dostojanstveno i da nam omoguće takvu starost – rekao je Borković.

>> VIDEO Kolona sjećanja prolazi trasom dugom 5,5 kilometara, od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja žrtava

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I on se osvrnuo na politička prepucavanja koja su prethodila ovogodišnjoj Koloni sjećanja poručujući svima kako Vukovar mora biti jedinstven kao u ratu te da se preko vukovarskih branitelja nitko nema pravo obračunavati niti ih na bilo koji način dijeliti.

Iako je bilo neizvjesno hoće li se to dogoditi poslije svega, a prije svega plakata i činjenice da će Kolonu sjećanja predvoditi HOS, predsjednik RH Zoran Milanović pojavio se u Vukovaru, ali nije želio davati nikakve izjave novinarima.

Uz predsjednika Hrvatskog sabora bio je i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković koji je rekao kako je ovo način da se oda poštovanje hrvatskim braniteljima, odnosno onima koji su dali najviše za hrvatsku slobodu. Za Vukovar je rekao da je svjetionik hrvatske slobode i simbol Domovinskoga rata. Podsjetio je i kako je Vukovar itekako propatio u Domovinskom ratu kao i da se od dana kada je mirno reintegriran razvija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Razvija se i ulaže u Vukovar i svaka Vlada, a posebno ova naša, posebno u ovih nekoliko godina učinila je maksimalne napore kada je riječ o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, u zdravstvo, u školstvo. Mislim da smo zajedno napravili velike napore i da je naša zadaća, a i svih hrvatskih Vlada i prije, a i ubuduće, da maksimalno vodimo računa o Vukovaru te da posebno vodimo računa o hrvatskim braniteljima i iskažemo poštovanje prema žrtvama velikosrpske agresije koja je svoju najgoru manifestaciju dobila ovdje tijekom 1991. godine – rekao je Plenković. Komentirajući hosovce na čelu kolone sjećanja, Plenković je rekao kako svi hrvatski branitelji zaslužuju poštovanje te da su i pripadnici HOS-a branili Hrvatsku.

– Ono što je najvažnije je da Vukovar ne smije biti mjesto podjele, nego mjesto zajedništva – rekao je Plenković.

Govoreći o pozdravu "za dom spremni" i HOS-ovu znakovlju, kazao je kako je ta tema već apsolvirana kao i da to šteti Hrvatskoj. Izrazio je i nadu da velika većina hrvatskih građana to zna i shvaća. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava poručio je kako su listopad i studeni u Vukovaru uvijek tužni te kako uvijek vladaju posebna atmosfera i teška emocija koja se može rezati nožem.

Obitelji još tragaju za 374 nestala

– Nakon 32. godine prije svega s ponosom prema hrvatskim braniteljima Vukovara, ali i s tugom zbog stradalih branitelja i civila, ulazimo u ovaj dan. Možemo danas govoriti o pobjedi Vukovara, unatoč padu grada jer se stvorila naša Hrvatska. U čast onima kojih nema, ali i koji su tu s nama, koračat ćemo dostojanstveno kolonom. Slažem se s tim da svatko ima svoje mišljenje, i treba ga imati, te da svatko koristi mehanizme i alate koje misli da treba. S nekima se slažem, a s nekima ne. Puno mi se toga osobno u državi vezano za Vukovar 1991. ne sviđa i to je činjenica. Od toga da mi je nevjerojatno da za razoreni grad i 2717 stradalih branitelja i civila nitko nije odgovarao do svega drugoga. Govore o politikantstvu, a što je zapravo politikantstvo pored ovih činjenica – kazao je Penava.

Još jednom se osvrnuo i na sve svoje izjave tijekom proteklih nekoliko dana vezano za Dan sjećanja, rekavši kako je svaka njegova izjava bila dobro promišljena i odmjerena i da iza svega što je rekao stoji. Osvrnuo se i na optužbe da Vukovar koristi za vukovarsku patnju i predizborne svrhe rekavši da to dolazi od ljudi koji su napravili drugi plakat, svojataju kolonu i otimaju je od Vukovara.

– To rade ljudi sa strane, oni koji dođu danas i nema ih u gradu ostalih 364 dana u godini. HOS nije prva ratna postrojba koja predvodi kolonu jer bili su tu i 204. vukovarska brigada i 4. bojna 3. gardijske brigade, a danas je to HOS. I to nije slučajno. Odabrali smo ih jer su godinama pod pritiskom, gura ih se na marginu i čini se sve da ispadne kao da nisu davali sebe u obrani domovine. Imao smo potrebu iz Vukovara poslati poruku da mi svoje žrtve ne zaboravljamo bez obzira na to kojoj postrojbi pripadaju. Ne damo da se po njima gazi, to je poruka kao znak zahvalnosti prema HOS-u i svim drugim postrojbama – poručio je Penava.

Ipak, sve to što se događalo proteklih dana ostavilo je traga pa su tako u subotu po strani malo ostali preživjeli branitelji kao i obitelji koje i danas traže svoje najmilije. Primijetili su to i obični građani ukazujući da se neke stvari ipak ne smiju događati te da političari svoje predizborne kampanje trebaju voditi dalje od Vukovara, Škabrnje, Knina... Po strani su malo ostale i obitelji nestalih koje i dalje tragaju za svojim najmilijima, a o brutalnosti i zločinima govori i to da se na popisu nestalih i danas nalaze imena 374 osobe iz Vukovara.

– Tražim sina Gorana koji je odveden iz vukovarske bolnice. Prošle su 32 godine i još uvijek ne znam ništa. Bio je branitelj i zadužen za osiguranje Vesne Bosanac. Imam 86 godina, ali i dalje imam neku nadu da ću ga pronaći dok sam živa i da ga mogu dostojno pokopati te imati kamo položiti cvijeće i zapaliti svijeću – rekla nam je Jelena Baketa.