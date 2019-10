Obamin fotograf napao Trumpa: Je li ova fotografija autentična?

Bivši službeni fotograf Bijele kuće sugerirao je da su predsjednik SAD-a Donald Trump i njegovi suradnici pozirali na fotografiji koja ih prikazuje za stolom tijekom američke vojne operacije koja je rezultirala smrću čelnika Islamske države, Abua Bakra al-Baghdadija, no poslije je priznao da je moguće da je fotografija doista autentična.

Pete Souza je bio glavni fotograf za vrijeme mandata predsjednika Ronalda Reagana i Baracka Obame. Upravo je on snimio slavnu fotografiju iz 2011. godine koja prikazuje Obamu i tadašnju državnu tajnicu Hillary Clinton kako prate operaciju u kojoj je ubijen šef al-Qaede Osama bin Laden.

Souza je jučer na Twitteru sugerirao da je malo vjerojatno da su Trump, potpredsjednik Mike Pence i drugi dužnosnici na fotografiji doista snimljeni u vrijeme operacije.

The raid, as reported, took place at 3:30PM Washington time. The photo, as shown in the camera IPTC data, was taken at "17:05:24". https://t.co/XV0MFfFiTt