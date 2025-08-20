Novozelanđanki vraćeno 1350 eura: Za vožnju joj naplaćen enorman iznos, javio se taksist

Znam zašto zovete, ne bih ništa komentirao, samo mogu reći da su gospođi sredstva vraćena. Nije joj naplaćeno 1506 eura nego 150 eura – kratko je za 24 sata poručio taksist koji se našao u središtu pozornosti jer se njegovo ime našlo na tom enormnom računu koji je naplaćen turistkinji s Novog Zelanda za samo 1.05 kilometra vožnje po Zagrebu.

Novozelanđanka Carol Cowan krajem svibnja za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice, udaljenost od 1,05 km zračne linije, platila je 1506 eura. Naime, kada je stigla vlakom u Zagreb, odlučila ići taksijem do Frankopanske. Krenula je prema nizu automobila te vidjela visokog muškarca, kazala je za Jutarnji list. I oni su objavili da joj je na račun sjelo 1350 eura. Ona je detaljno opisala kako je došlo do te vožnje zbog koje je morala otkazati ostatak putovanja Europom.

– Pozdravio me s ‘Hello‘ i bilo mi je čudno što je prepoznao da govorim engleski. Prišla sam i pitala ga je li taksi, jer nisam vidjela nikakve oznake na vozilu. Rekao je da jest – opisala je. Muškarac joj je rekao da prima samo gotovinu, a putnica je na to pristala. Nakon što je vidjela da se taksimetar "popeo" na 85 eura, pitala je vozača je li iznos u eurima, a on joj je pružio cjenik. – Slova su bila presitna za moje slabovidne oči. Brzo sam prebrojala novac u novčaniku – imala sam 65 eura – i rekla mu – ne mogu si ovo priuštiti, molim vas, pustite me van! – kaže.

Taksist ju je pitao, piše Jutarnji, ima li karticu te da će pozvati "šefa" koji će ih dočekati s uređajem za kartice. Kada su stigli na odredište, taksimetar je pokazivao 185 eura, no on je rekao da će joj naplatiti 150. Vozač je razgovarao s osobom iz drugog automobila i primio uređaj za kartice. Uzeo joj je karticu, a ona je morala unijeti PIN. Po odlasku vozača, putnica je shvatila da joj nije izdao račun te je počela sumnjati. Provjerila je stanje na računu i vidjela da je naplaćeno čak 1506 eura. – Bila sam potpuno shrvana – to je bila polovica mog budžeta za cijelo putovanje – rekla je.

Taksist čije je ime bilo na računu pravdao se da nije on vozio već drugi taksist koji nema uređaj za kartice te ga je nazvao i tražio da posudi njegov uređaj. Rekao je kako je padala kiša te da nije gledao što on upisuje na uređaj. Carol je pri povratku na Novi Zeland kontaktirala hrvatsku ambasadu te tražila savjet. Na kraju je sve prijavila policiji.