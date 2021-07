Novo podrhtavanje na području Banovine: 'Kratko i jako zatreslo'

Novo podrhtavanje zabilježeno je jutros oko 9:15 na području Banovine. Prema prvim informacijama EMSC-a, potres je bio magnitude 2,6 prema Richteru te na dubini od dva kilometra.

- Kratko i jako zatreslo, jedan je od komentara na današnji potres.

Felt #earthquake (#potres) M2.6 strikes 29 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 3 min ago. Please report to: https://t.co/4fenNKXIQx pic.twitter.com/IND2EDIrJb