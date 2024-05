Novo nevrijeme poharalo sjever Hrvatske: 'Vidjeli smo vrtlog, iščupalo je stablo staro 50 godina'

Novo nevrijeme pogodilo je u poslijepodnevnim satima sjever Hrvatske. Na udaru je bio i Ludbreg, a neki mještani tvrde kako su vidjeli i pijavicu. Kako javljaju 24sata, olujni vjetar je trgao stabla, a letjeli su i crijepovi, limovi i ploče.

- Imam 80 godina, ali takvo nevrijeme vidio sam samo jednom u Njemačkoj gdje sam radio. Nikad takvo nevrijeme nije pogodilo ovaj kraj. To je bio pravi armagedon, strašna pijavica - ispričao je Stjepan Frančić iz Sigetca Ludbreškog kojem je vjetar odnio oko 15 crjepova, ali i dio krovišta na garaži.

- Da ste to vidjeli kako je vjetar puhao. To nikad u životu nisam vidjela. Došlo je tamo od šume. Ogromna buka. Porušilo je sve prometne znakove tamo kod semafora - nadovezala se mještanka Vera Bačani, dok je Tomislav Havajić ispričao kako je i on vidio vrtlog promjera oko 50 metara.

- Već su se sve granje, crjepovi, limovi, salonitne ploče vrtjeli u krug. U našem dvorištu završio je sav crijep sa susjedova pomoćnog objekta. Iščupalo nam je ogroman orah star valjda 50 godina. Možete si samo zamisliti koja je to snaga bila. Ne možete ništa druga nego samo gledati. Osjećate se bespomoćno. Kao i kod potresa: u nekoliko minuta ode vam sve što gradite cijeli život. Vidio sam kroz prozor kad se taj vrtlog jednostavno sudario u očevu kuću. To je bilo zbilja strašno - kazao je.

Inače, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i za danas je najavio nestabilno vrijeme. ''Mjestimice malo kiše ili pljusak s grmljavinom najizgledniji su u unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, ponegdje i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 25 °C'', prognozirali su ranije, a za danas je na snazi i žuti meteoalarm na području Karlovca i Zagreba te u Slavoniji.

Sudeći po prognozi DHMZ-a, čini se kako bi nevrijeme dijelove Hrvatske moglo pogoditi i sutra. ''I dalje nestabilno te djelomice ili pretežno sunčano. Lokalno malo kiše moguće je već prijepodne, zatim su uz jači dnevni razvoj oblaka većinom na kopnu vjerojatni pljuskovi i grmljavina. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, duž obale i zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, u gorju i niža, a na Jadranu od 12 do 17. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 °C'', prognozirali su te upalili žuti meteoalarm oko Karlovca, Zagreba te u Istri i na Kvarneru.

