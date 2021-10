Novi, znatno zarazniji 'Delta plus' sloj koronavirusa stigao i u Austriju

Broj novozaraženih koronavirusom u Austriji je posljednjih dana eksplodirao. Stručnjaci zabrinuto vrte glavom i tvrde da poboljšanje nije na vidiku. Samo jučer i danas, dakle u proteklih 48 sati, ova je alpska zemlja zabilježila gostovo 7.400 novozaraženih koronavirusom. Jučer 3.727, danas 3.648, što su najveće brojke od ožujka ove godine. Ono što posebno zabrinjava austrijski Nacionalni stožer za borbu protiv koronavirusa i epidemiologe te virologe je da Austrija bilježi sve više slučajeva zaraze novim podsojem delta virusa odnosno varijantom “Delta plus” koja nosi oznaku AY.4.2.

Nju, od prethodnog osnovnog delta soja, kako navode stručnjaci, razlikuju dvije mutacije Spike-proteina: Y145H i A222, te je stoga znatno zarazniji. Stručnjaci se još prepiru oko toga, da li je time i znatno opasniji od osnovnog delta soja. Stručnjak za molekularnu biologiju Ulrich Elling rekao je za austrijski list Kronen Zeitung da je posljednjih tjedana u Austriji zabilježeno “više od 30 slučajeva zaraze novim delta sojem koronavirusa”. “Ova je varijanta od 10 do 15 posto zaraznija nego delta soj”, tvrdi Elling. Kako ističu stručnjaci nova podvrsta delta virusa “delta plus” brzo se širi Europom. Posebice njenim kontinentalnim dijelom, gdje je već zabilježeno oko 1.000 slučajeva zaraze. Najviše u Njemačkoj, njih 293. Posebno je u problemima Velika Britanija, gdje je zabilježeno i potvrđeno već preko 20.000 slučajeva zaraze novim delta virusnim sojem, koji je prisutan i u Izraelu.

Prema stručnim analizama novi virusni (pod)soj pogađa upravo mjesta, gdje trebaju djelovati ili djeluju protutijela. Ono što se već sada ističe je da će i ova podvrsta biti potisnuta, ali navodno znatno sporije nego ostale dosadašnje varijante koronavirusa. Vjerojatno tek negdje početkom sljedeće godine, ocjenjuju stručnjaci. To brine i ministra zdravstva Wolfganga Mücksteina, koji spas očekuje najavljenim uvođenjem obveznih covid potvrda - cijepljen-prebolio-negativno testiran- od 1. studenoga za gotovo sve zaposlenike na njihovim radnim mjestima, uz mali broj iznimaka. Odluka koja bi neodlučne trebala pokrenuti na cijepljenje. Za razliku od i dalje neposlušnih zaposlenika, za koje je predviđen cijeli niz kazni: od novčane u iznosu od 500 eura preko smanjenja plaće do dobivanja otkaza. Poslodavci koji budu uhvaćeni da ne kontroliraju svoje zaposlenike moraju računati s novčanom kaznom do 3.600 eura. Ove odluke danas bi trebalo potvrditi Savezno vijeće austrijskog parlamenta, kako bi pravovremeno, 1. studenoga, mogle stupiti na snagu. Prva dva tjedna, kako je najavio ministar zdravstva, neće se kažnjavati ni zaposlenike niti poslodavce dok se ne uhodaju, ali od 14. studenoga više nema izgovora ama baš za nikoga.