Novi udarac za Trumpa, sud odlučio: Nema predsjednički imunitet, može biti kazneno gonjen

Bivši američki predsjednik Donald Trump nema predsjednički imunitet i može biti kazneno gonjen zbog pokušaja poništavanja izbora u 2020., potvrdio je to ovog utorka američki sud. Trump je ranije tvrdio da ima imunitet, no presuda iz Washingtona ovog utorka je to demantirala.

Očekuje se da će se Trump žaliti na ovu presudu, što znači da bi cijeli slučaj mogao ići na Vrhovni sud gdje konzervativci imaju većinu sa 6-3.

Uskoro opširnije...

POVEZANI ČLANCI: