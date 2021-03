Novi soj u Hrvatsku donijeli turisti s ‘COVID free’ Zanzibara: 'Tu nitko ne nosi masku'

Lokalci tvrde da tamo nema korone. Da nemaju ni zaraženih, a kamoli preminulih. Maske ćete vidjeti samo u zračnoj luci čim sletite. I tamo ih osoblje nosi „tek toliko da ih nosi“, mnogi ih ne navlače preko nosa. Nakon što se udaljite od aerodroma, nemoguće je naći osobu koja uopće razmišlja o koroni. Masku ne morate stavljati ni kad ulazite u autobus, trgovinu, taksi... Kafići i restorani rade normalno, ljudi sjede jedni do drugih, gužvaju se na šanku. Barem tako o Zanzibaru, otoku na istočnoj obali Afrike, govore Petra i Alen, koji su tamo proveli prošlu Novu godinu.

Bez negativnog testa i maske

Nije teško zaključiti zašto su odabrali baš tu destinaciju. Budući da su prije korone gotovo svaki dan godišnjeg trošili na putovanja, bilo po Europi, bilo izvan nje, lockdown za lockdownom koji je uslijedio nakon izbijanja pandemije počeo ih je izluđivati. Počeli su istraživati postoji li ijedno mjesto na kugli zemaljskoj na koje mogu otputovati bez ikakvih ograničenja i naletjeli na – Zanzibar.

Testiranje za ulazak u Tanzaniju, pa samim time i na Zanzibar, nije potrebno. Dodatni plus bio je i to što se ta država reklamira kao “COVID free” destinacija. S druge strane, upitno je koliko je doista točno da tamo nema svima nam mrskog virusa, pogotovo s obzirom na činjenicu da su južnoafrički soj virusa u Hrvatsku prije nešto više od tjedan dana donijeli upravo turisti sa Zanzibara. Koliko Hrvati putuju na tzv. egzotične destinacije i koje su najpopularnije destinacije izvan Europe, pitali smo Zorana Šašića, direktora putničke agencije e-Tours.

VIDEO 11 vrlo čestih simptoma COVID-a o kojima baš nitko ne govori.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Privatna putovanja na daleke destinacije više su izuzetak, a ne pravilo. Tek su se nedavno intenzivirala prema destinacijama koje imaju liberalne uvjete za ulazak gostiju. Kao najtraženije daleke destinacije trenutačno bih izdvojio Meksiko, Dominikansku Republiku i Tanzaniju, koje nemaju ograničenja za ulazak gostiju, dok postoji i veći interes za putovanja u Dubai, neovisno o tome što je za Dubai potreban negativan PCR test. Brojke su još uvijek zanemarivo male u odnosu na 2019. te i nadalje bilježimo znatno manju potražnju za aranžmanima. Naš ukupan promet kreće se u visini 15-20% identičnog perioda 2019. godine – govori Zoran Šašić. Ističe i da pozdravlja uvođenje COVID putovnica, kojima će se liberalizirati uvjeti za ulazak u EU destinacije. Kada je u pitanju profil ljudi koji putuju, uglavnom je riječ o mlađim generacijama koje se na putovanja odlučuju u individualnom aranžmanu.

Grupni polasci prisutni su u manjoj mjeri jer je za veći obujam realiziranih grupa potrebna bitno veća potražnja tržišta, što se očekuje idućih mjeseci. Jedna od popularnih destinacija koja se otvara su Sejšeli, kamo je organizirano putovanje krajem ožujka, a već početkom travnja nudi se i grupni uskrsni polazak koji uključuje obilazak Ciudad de Mexica, znamenitosti Yucatana i boravak na plažama Cancuna.

– U veljači je bio organiziran charter za Tenerife iz Ljubljane. Iako je let bio iz Slovenije, na njemu je bilo puno putnika iz Hrvatske, a interes je bio toliki da je krajem ožujka organizirano još jedno identično takvo putovanje. Tenerifi se također reklamiraju kao “COVID free” destinacija, što putnike itekako privlači, jer svi trenutačno najviše gledaju uvjete vezane za ulazak na destinaciju i, naravno, preferiraju one s manje ograničenja – kaže Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija. Kada ga pitamo za konkretne brojke, kaže kako se oni za sve izvaneuropske destinacije osim Dubaija broje u doslovce nekoliko desetaka ljudi po zemlji. Dubai je pak od kraja prosinca pa do početka veljače posjetilo oko tisuću naših turista.

Kako nadoknaditi izgubljeno

– Velik dio zemalja pod nekom je vrstom lockdowna pa se postavlja pitanje zašto bi netko uopće putovao u zemlju koja nema sadržaje zbog kojih čovjek i putuje. Kako se informacije o procjepljivanju i vidljivom završetku blokade sve više naziru, ljudi se sve više interesiraju za putovanja. Upravo su oni koji često putuju već dugo zarobljeni kod kuće pa se sve više raspituju o putovanjima na daleke destinacije jer tako nastoje nadoknaditi vrijeme u kojem takva putovanja nisu bila moguća – ističe Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

VIDEO Od 12. veljače do 15. svibnja posjetite izložbu "Hrvatska svijetu"