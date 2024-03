Novi rehabilitacijski centar prazan jer nema novca za rad

Poslije godina gradnje i niza problema Centar za fizikalnu rehabilitaciju, koji je dio Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro u Vukovaru , krajem prošle godine dobio je uporabnu dozvolu. I umjesto da se već planira što i kako dalje raditi, koga zaposliti i slično, u vukovarskoj bolnici izdavanje uporabne dozvole izazvalo je niz problema i glavobolja odgovornima.

Uloženo 24 milijuna kuna

Naime, otkako je ishođena dozvola , objekt nije u funkciji, a s obzirom na to kako stvari stoje, upitno je i kada će početi raditi. Osnovni razlog za to je nedostatak sredstava i činjenica da očigledno kada se krenulo u projekt tamo još 2015. godine nitko nije razmišljao što raditi kada on konačno bude i završen.

Centar je zamišljen kao objekt koji se nalazi u neposrednoj blizini bolnice te na gotovo 2000 kvadrata pacijentima nudi niz sadržaja za oporavak. U gradnju i opremanje Centra uloženo je oko 24 milijuna kuna. Uz niz kabineta i soba u kojima bi se obavljali pregledi i rehabilitacija Centar ima i bazen i jacuzzi. Kada se projekt najavljivao govorilo se i o edukaciji 31 djelatnika za nove programe rehabilitacije, ali i smanjenju listi čekanja te uključivanju 30 posto više pacijenata u rehabilitaciju.

– Objekt je gotov i opremljen, ali mi nemamo sredstava da ga pokrenemo. Da bismo ga pokrenuli, godišnje nam za grijanje, vodu, električnu energiju, grijanje bazena i drugo treba oko pola milijuna eura kojih mi kao bolnica nemamo. Kada bismo pokrenuli Centar iz sredstava limita bolnice, to bi bilo neodgovorno i prema zaposlenima jer bi to poremetilo poslovanje bolnice i ne bi bilo održivo. Sredstvima kojima trenutno raspolažemo nemoguće je pokrenuti Centar – kaže ravnatelj vukovarske bolnice Ante Blažanović.

Čekaju pomoć Vukovara i države

Dodaje i kako je za potrebe rada Centra potrebno zaposliti i još nekoliko fizijatara, spremačica, osoba koje bi održavale sustav… Objašnjava i kako bi se odjel fizijatrije vukovarske bolnice već danas mogao preseliti u novi objekt i tamo započeti raditi, ali postavlja se pitanje što poslije.

– Već danima sjedimo i razbijamo glavu što i kako dalje. Odlučili smo da ćemo se pismeno obratiti Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu branitelja, ali i Gradu Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji da vide mogu li nam pomoći i kako. Dok ne nađemo neko rješenje, objekt će i dalje ostati izvan funkcije jer nam je to povoljnije – rekao je Blažanović.

Podsjetio je i kako je projekt započet u vrijeme bivše ravnateljice vukovarske bolnice Vesne Bosanac koja je stajala iza njega i "gurala" ga sve dok je radila. Zamišljeno je bilo da bolnica s Centrom dodatno proširi svoje djelatnosti i postane jedan od rehabilitacijskih centara za oporavak branitelja koji bi isto tako mogli koristiti i ostali pacijenti.

