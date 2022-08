Novi potres probudio stanovnike na Banovini: 'Dva udara jedan za drugim', 'Grozota'

Nakon potresa u noći sa subote na nedjelju tlo na Banovini i dalje podrhtava. Nekoliko minuta nakon 2 sata u noći s nedjelje na ponedjeljak s epicentrom oko 9 km od Siska stanovnike sve do Zagreba probudio je novi potres, jačine 3,6 stupnjeva.

Prva je informacija bila da je potres od 3,9 stupnjeva, ali je naknadno to korigirano.

Brojni stanovnici tog područja i dalje su u kontejnerskim naseljima i svaki ovakav udar dodatno im pogoršava stres i traumu koju su proživjeli.

'Dosta dobro drma kontejner', 'Pa dokle više', 'Užas, baš je jako i dugo treslo, a poslije je bio još jedan manji', 'Strava i užas', 'Jako potres popračen grmljvinom, kao da je kamion udario u kuću', 'Dva udara jedan za drugim', 'Grozota', samo su neki od brojnih kometara na aplikaciji EMSC-a.

🔔#Earthquake (#potres) M3.9 occurred 8 km W of #Sisak (#Croatia) 3 min ago (local time 02:04:45). More info at:

