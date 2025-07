Užas u Prečkom: Evo što je prethodilo kobnom padu žene i zašto je bila u stanu s mladićem

Županijski sud u Zagrebu odlučio je da 25-godišnjak koji je uhićen nakon što je 43-godišnjakinja pala iz stana u Prečkom i preminula na licu mjesta, ostane u istražnom zatvoru. Do nesreće je došlo u nedjelju ujutro, nešto prije 9 sati. Mladić je odmah priveden, a tijekom kriminalističkog istraživanja optužen je za kazneno djelo omogućavanja trošenja droge.

Kako Index doznaje, 25-godišnjak je istražiteljima rekao da je žena, koja je bila s njim u stanu, zapravo prostitutka koju je platio za seksualni odnos. Uz to, priznao je da je konzumirao kokain, no tvrdi da je samo on uzeo drogu te da nije svjestan što je moglo utjecati na ponašanje 43-godišnjakinje.

Što se tiče toksikoloških nalaza, izvori bliski slučaju otkrivaju da prvi rezultati ne pokazuju prisutnost narkotika u krvi žene, ali detaljnija analiza još je u tijeku. Za sada nema poveznice između njezine smrti i kaznenog djela. Sudac istrage i tužiteljstvo smatraju da postoji opasnost da bi mladić mogao ponoviti kazneno djelo ili utjecati na svjedoke, zbog čega je određeno da ostane u istražnom zatvoru. Osim kaznenog postupka, protiv njega se vodi i prekršajni zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Uz tijelo nesretne žene pronađen je pištolj koji je kasnije utvrđeno da je ilegalno posjedovao 25-godišnjak.