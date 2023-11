Anušić o suradnji s Milanovićem: 'Nema tu šta biti ni plodonosnije, niti bolje niti lošije'

Ministar obrane Ivan Anušić izrazio je zadovoljstvo održanom sjednicom. Na pitanje o glasinama koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima Rusi treniraju paravojne postrojbe u Republici Srpskoj rekao je kako mu je to prvi glas o tome, jer je bio na sjednici.

'Ne mogu komentirati to, prva mi je vijest, ja sam sada izašao sa odbora, informacija je svakako interesantna i tražit ću detaljnije informacije jer i ja, a i javnost trebamo znati o čemu se radi. No kažem, radi se o drugoj državi čijeg ministra obrane ja sada ne bi htio komentirati, to je suverena država sa svojim zakonima. Ali naravno da ću tražiti informacije', rekao je Anušić.

GALERIJA Pogledajte prvi susret predsjednika i novog ministra obrane: 'Palo' je rukovanje i poruka

'Nema tu šta biti ni plodonosnije, niti bolje niti lošije, suradnja je i biti će onakva kako nalaže zakon i Ustav. Takva će biti, suradnja je takva kakva zakonom mora biti. Najvažnije je da oružane snage mogu normalno funkcionirati, da MORH normalno funkcionira i suradnja je propisana zakonom', kaže ministar komentirajući buduću suradnju s predsjednikom Zoranom Milanovićem .

VEZANI ČLANCI

Na pitanje što će napraviti ukoliko se sukob na relaciji Banski dvori, Pantovčak nastavi, te ako se on nađe 'u sredini' istaknuo je kako je premijer sve objasnio kada je rekao da je on član Hrvatske vlade te da će se tako i ponašati. 'Provodit ću politiku Hrvatske vlade'.

VIDEO Premijer o aktualnim temama