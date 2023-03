Novi detalji krvavog pohoda u Hamburgu: Napadač je bivši član Jehovinih svjedoka?

Građani njemačkog Hamburga su u šoku. U napadu na zgradu Jehovinih svjedoka ubijeno je više osoba, a više je ozlijeđenih od kojih troje teško. Prema najnovijim informacijama, osam je osoba smrtno stradalo, priopćila je policija u petak ujutro. Među mrtvima je "navodni počinitelj". Prema informacijama Spieglea, osumnjičenik je navodno bivši član zajednice Jehovinih svjedoka u dobi od 30 do 40 godina. Oružje ubojstva je bio pištolj. Nije jasno je li pištolj bio u legalnom posjedu muškarca. Vlastima nije bio poznat kao ekstremist.

Policija je već ranije izvijestila da je napadač otvorio vatru nakon što je ušao u zgradu, prije nego što je navodno pobjegao na prvi kat. Policajci koji su stigli na mjesto događaja čuli su pucanj s gornjeg kata i pronašli tijelo na katu, a istraga se nastavlja.

Several people died in a shooting at a place of worship used by Jehovah’s Witnesses in Hamburg, Germany https://t.co/EAz5xMUxeU pic.twitter.com/XiVwNaoKbn