Nova prijetnja za Ukrajinu: Rusi planiraju napasti drugi najveći grad

Ruska raketna topovnjača Serpukov zapalila se na sidrištu ispred Kalinjingrada, ruske eksklave na Baltiku. Ukrajinske obavještajne službe tvrde da je topovnjača u plamenu bila 8. travnja te je u požaru onesposobljena. Potkrijepili su to i videom objavljenim na Telegramu. A ustvrdili su da iza požara stoje upravo ukrajinski operativci, što bi bio prvi takav napad izveden na ruska plovila u Baltičkom moru.

Treći pokušaj

U ruskim medijima o ovom događaju nema vijesti, ali ima o požaru na suprotnoj strani Rusije , u Vladivostoku, gdje je u plamenu bio navigacijski brod Katarina Velika, i to tijekom popravka u brodogradilištu Dalzavod. U požaru, o kojem je istraga u tijeku, jedna osoba je poginula, a tri su ozlijeđene. Ukrajinske službe ovaj događaj nisu pripisale svojim operativcima.

Rusima na kopnu ide bitno bolje, prema zadnjim izvješćima. Nastavili su ofenzivu na Časov Jar te su zauzeli Bogdanovku za koju se borbe vode od pada Bahmuta. Odatle su krenuli prema područjima neposredno ispred Časov Jara, a isto su uspjeli i kod mjesta Krasnoe. Kod samog Donecka, zapadno od nedavno zauzete Avdijivke, Rusi tvrde da su zauzeli Pervomajskoje iz kojeg se sada kreću prema obližnjem Netailovu i Semenovku. Tvrde da ostvaruju napredak i kod nedavno zauzetog mjesta Tonjenkoje. Priznali su da su od 22. ožujka obnovili napade na energetska postrojenja Ukrajine nakon gotovo godinu dana stanke. No znamo da su udari na ukrajinsku infrastrukturu stalni, a Rusi ne mare što je ukrajinska vlada odobrila investiciju u nuklearnu elektranu Hmeljnicki u kojoj su trebala biti izgrađena dva nova reaktora. Njihovi analitičari očekuju da se ponovo napadne hidroelektrana Dnipro u kojoj radi još jedan sustav, ali na tek 40 posto snage.

VIDEO: Ukrajinski roboti kamikaze uništavaju most u nastojanju da zaustave napredovanje Rusa prema Chasiv Yaru

Rusi, s druge strane, tvrde da je pogođena nuklearna elektrana Zaporižja, što nazivaju "nuklearnim terorom Ukrajine ". Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi rekao je u nedjelju da je zaštitni pokrov šestog reaktora elektrane pogođen tri puta u napadu dronovima, ali sigurnost elektrane nije ugrožena.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vidi i novu prijetnju, a to je ofenziva na Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad. "Maksimiziramo napore da ometemo ruske planove za Harkiv. Zajedno s partnerima radimo kako bismo poboljšali protuzračnu obranu. Sada smo koncentrirani na taj grad, na situaciju s električnom energijom i potporu ljudima i tvrtkama u tom gradu i okolici", napisao je Zelenski na Telegramu. Ukrajinska vojska tvrdi da bi sljedeća veća ukrajinska ofenziva mogla biti na taj grad na sjeveroistoku zemlje. Rusija je ne samo na početku invazije 2022. već i 2014. godine smatrala gotovom stvari da će s lakoćom preuzeti grad s obzirom na veliki broj ruskog stanovništva. No to se nije dogodilo ni 2014. ni 2022., a sada upravo iz te oblasti kreću napadi "ruskih partizana" na naselja preko granice te se gađa Belgorod.

Cilj – poraz Rusije

Kremlj je posebno uvrijedio dogovor Francuske i Engleske oko stvaranja nove Antante, ali ovoga puta ne samo bez Rusije već bi taj povijesni savez iz Prvog svjetskog rata bio i usmjeren protiv nje. Riječ je bila o protokolarnom obilježavanju 120 godina od podjele zona utjecaja između globalnih sila, odnosno sklapanja trojnog sporazuma Velike Britanije, Francuske i Rusije, koji je bio i savez za rastuće imperijalne ambicije carske Njemačke. Ministri vanjskih poslova David Cameron i Stephane Sejournet objavili su zajednički tekst u The Telegraphu i najavili stvaranje nove Antante, ali bez Rusije.

"Britanija i Francuska, dvije članice i osnivačice EU te nuklearne sile, imaju odgovornost pomoći NATO-u da odgovori na sve izazove s kojima se suočava", napisali su dodajući i kako "moraju učiniti više da poraze Rusiju, jer svijet nas gleda i sudit će nas ako ne uspijemo". To se u Rusiji tumači čak i na način da je to priprema za ulazak zapadnih snaga u Ukrajinu s ciljem osiguranja zapadnog dijela gdje bi se onda ukrajinske snage premjestile na bojišnicu na istok.

