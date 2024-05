Norveška spikerica odbila čitati dodijeljene bodove na Euroviziji: 'U tijeku je genocid'

Nekoliko sati prije početka finalne večeri Eurosonga, norveška spikerica koja čita dodijeljene bodove, povukla se i odustala od predviđenog zadatka koji je trebala obaviti u ime svoje zemlje. Pjevačica Alessandra Mele svoju je odluku pojasila u video poruci objavljenoj u subotu na Instagramu, kao razlog navevši izraelske operacije u Pojasu Gaze.

"Ondje je u tijeku genocid", rekla je 21-godišnjakinja na engleskom jeziku. "Otvorite oči. Otvorite srce. Neka vas ljubav dovede do istine." Eurovizijski moto "Ujedinjeni glazbom" razlog je zbog kojega se bavi muzikom, rekla je Mele, dodavši da su "to trenutačno samo prazne riječi." Pjevačica, koja ima i talijanske korijene na prošlogodišnjem je Eurosongu pjesmom "Queen of Kings" osvojila peto mjesto za Norvešku za koju je nastupila.

Očekuje se da će Alessandru Mele zamijeniti voditeljica Ingvild Helljesen s javne televizije NRK. Po informacijama NRK-a i švedske televizije SVT krizni sastanak nakon Meleine odluke održan je u švedskome gradu Malmöu, gdje se događaj i održava. Predstavnici Irske, Švicarske i Grčke ranije danas nisu sudjelovali u tradicionalnoj probi parade zastava zemalja finalistica. Irkinja koja nastupa kao Bambie Thug više je puta dosad kritizirala sudjelovanje izraelske pjevačice Eden Golan.

