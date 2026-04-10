NOĆNI POŽAR

Noćas gorio stan u Zadru, više osoba zbog udisanja dima hospitalizirano

Kutina: Zapalila se Tvornica paleta u naselju Gojlo
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
10.04.2026.
u 12:03

Policijski službenici Policijske uprave zadarske su u suradnji s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite na mjestu događaja provesti će očevid - istakli su iz zadarske policije.

Noćas, 10. travnja policija je zaprimila dojavu kako je oko 02.15 sati u Zadru u Ulici Put Pudarice u stanu na drugom katu stambene zgrade izbio požar.

Požar su ugasili vatrogasci. Zbog udisanja dima liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar pružena je 77-godišnjakinji iz navedenog stana te četveročlanoj obitelji iz susjednog stana. Također, liječnička pomoć pružena je i 44-godišnjaku koji je zatečen u rastrojenom stanju.

hospitalizacija Zadar požar

