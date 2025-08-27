Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA U NJEMAČKOJ

Noć užasa na jezeru Behler: Poginula mlada čuvarica kampa nakon pada stabla na šator

Pixabay
Autor
Lorena Posavec
27.08.2025.
u 11:50

Posjetitelji kampa, djeca i mladi u dobi od 12 do 17 godina, isprva nisu znali za tragediju. Obaviješteni su tek idući dan

U dječjem šatorskom kampu u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein dogodila se tragedija, mlada žena izgubila je život kada je na njezin šator palo stablo. Nesreća se dogodila u noći s utorka na srijedu, na području kampa uz jezero Behler u Plönu, potvrdila je policija. Dvadesetpetogodišnja nadzornica, koja je boravila u kampu zajedno s oko 60 do 80 djece i mladih, stradala je oko 3 sata ujutro. Stablo se srušilo na njezin šator i teško ju ozlijedilo, a preminula je na mjestu. Uzrok rušenja stabla utvrdit će stručnjak, piše Fenix.

Djeca i mladi u dobi od 12 do 17 godina isprva nisu znali za tragediju. O događaju su obaviješteni tek idući dan, nakon čega je roditeljima savjetovano da dođu po svoju djecu. Kamp se ionako trebao zatvoriti u utorak, a na lokaciji uz jezero Behler redovito se tijekom ljeta održavaju programi za djecu i mlade.

Ključne riječi
nesreća kamp Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još