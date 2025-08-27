Noć užasa na jezeru Behler: Poginula mlada čuvarica kampa nakon pada stabla na šator

U dječjem šatorskom kampu u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein dogodila se tragedija, mlada žena izgubila je život kada je na njezin šator palo stablo. Nesreća se dogodila u noći s utorka na srijedu, na području kampa uz jezero Behler u Plönu, potvrdila je policija. Dvadesetpetogodišnja nadzornica, koja je boravila u kampu zajedno s oko 60 do 80 djece i mladih, stradala je oko 3 sata ujutro. Stablo se srušilo na njezin šator i teško ju ozlijedilo, a preminula je na mjestu. Uzrok rušenja stabla utvrdit će stručnjak, piše Fenix.

Djeca i mladi u dobi od 12 do 17 godina isprva nisu znali za tragediju. O događaju su obaviješteni tek idući dan, nakon čega je roditeljima savjetovano da dođu po svoju djecu. Kamp se ionako trebao zatvoriti u utorak, a na lokaciji uz jezero Behler redovito se tijekom ljeta održavaju programi za djecu i mlade.