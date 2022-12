Njemački 'Građanin Reicha' iz Splita telefonski najavio svoje uhićenje

Nije rijetkost da novinari doznaju informacije iz „sigurnosnih krugova". Mnogi imaju izvore u policiji i tužiteljstvima, pa često unaprijed saznaju i kada će se odigrati velike akcije uhićenja. Ali gotovo nikad se nije desilo da velika racija postane takoreći javna tajna i da nastane dojam kao da su svi znali za nju. Pa i osumnjičeni koje se namjerava privesti. A baš to se desilo pred raciju policije protiv „terorističke grupe“ čiji je dio uhićen u srijedu (7. prosinac) širom Njemačke. Privedeno je 25 desničara i takozvanih „Građana Reicha“ koji negiraju postojanje današnje Njemačke i navodno su planirali državni udar, nakon kojeg bi za „namjesnika“ postavili jednog plemića, piše Deutsche Welle.

Ima onih koji takva uhićenja nazivaju „PR akcijom“. Zastupnica njemačke Lijeve stranke Martina Renner je izjavila da je sedam dana unaprijed načula da će doći do uhićenja, a da su neki mediji znali i dva tjedna unaprijed. Ona tvrdi da je informacija došla i do osumnjičenih, te da je to moglo ugroziti akciju.

Novinarski tekstovi spremni unaprijed

Večer pred akciju, u utorak, pojedini novinari su već na Twitteru nagovijestili da će sutra imati „ekskluzivu“. U srijedu su tekstovi objavljeni točno u 7:30. Neki novinari su objasnili da ih je policija zamolila da ne objavljuju ranije dok traje akcija. Točno u dogovoreno vrijeme je istraživački kolektiv javnih servisa WDR, NDR i lista Süddeutsche Zeitung objavio niz dugih tekstova o policijskoj akciji i pozadini priče. Slično se desilo sa online-izdanjima tjednika Spiegel i Zeit. U tim redakcijama tvrde da se već mjesecima bave temom, i da je racija onda samo bila povod da se priče objave.

Savezni zavod za borbu protiv kriminala opovrgava da su informacije proslijeđivane medijima i političarima. „U cilju zaštite snaga policije i uspješne istrage“, piše u odgovoru za Tagesspiegel, „načelno unaprijed ne dijelimo informacije o akcijama s neovlaštenima“. No, kako navodi taj list, čak su i u Ministarstvu unutarnjih poslova iznervirani time kako je sve proteklo u srijedu. Jedna glasnogovornica je nazvala „neodgovornim" davanje informacija o policijskim akcijama.

Mediji su čak znali i adrese na kojima će biti pretresi i uhićenja, pa su tamo sve fotografirali i snimali. To je, kako je rekla ova glasnogovornica, moglo da „smetati i ugroziti“ i policajce i čitavu akciju.

Jesu li i osumnjičeni znali?

Policija je pokucala i na vrata Maximiliana Edera, penzioniranog pukovnika Bundeswehra za kojeg se smatra da je dio zavjereničke grupe. Bilo je to u mjestašcu Eppenschlag u Bavarskoj. Edera nisu našli kod kuće, već ga je po molbi iz Njemačke uhitila talijanska policija u Peruđi. Ederova susjeda je za list Passauer Neue Presse ispričala da ju je penzionirani časnik telefonom nazvao sedam dana pred raciju – zvao je iz Splita. „Možda će policija doći sljedećeg tjedna“, rekao joj je Eder. Zamolio ju je da se ne uzbuđuje, već da ljubazno odgovara na pitanja.

Prema pisanju tih novina, predsjednik mjesne zajednice Eppenschlaga je dva dana pred raciju dobio najavu policije. Zamoljen je da netko iz mesta bude svjedok prilikom ulaska u objekte koji se pretražuju. Nameće se dojam da je pola mjesta znalo za dolazak policije. Za sada nije jasno kako je Eder saznao za akciju. Zastupnik vladajućih Socijaldemokrata i raniji kriminalistički inspektor Sebastian Fiedler kaže da to nije nužno rezultat "curenja informacija": „Kod istraga zbog terorizma je uobičajeno da osumnjičeni budu pomno praćeni i nadgledani. Može se desiti da oni to primete – recimo jer im upadne u oči automobil istražitelja“, naveo je on.

Optužba da je sve show

Činjenicu da je toliko medija sve znalo unaprijed pojedini kritičari uzimaju kao dokaz da grupa i nije bila tako opasna. U akciji je uhićena i bivša zastupnica desničarske Alternative za Njemačku u Bundestagu, Birgit Malsack-Winkemann. Njen stranački kolega Gotfrid Kurio je izjavio da „izgleda ni (nadležni) sami nisu stvarno vjerovali da prijeti opasnosti, posebno kad se vidi kako su medijski sve napuhali kroz razne redakcije."

Neki konzervativni glasovi vide samo dvije mogućnosti: ili je ideja da će 25 staraca pokušati srušiti ustavni poredak u Njemačkoj zapravo cirkusna predstava, ili su u pitanju opasni ljudi pa je informiranje medija unaprijed predstavljalo ozbiljan propust i prekršaj, jer su time dovedeni u opasnost i policijski službenici i čitava akcija.