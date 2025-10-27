Njemačka ulaže vrtoglavih 377 milijardi eura u obranu

Još u svibnju njemački kancelar Friedrich Merz suptilno je dao do znanja da planira Bundeswehr pretvoriti u najsnažniju konvencionalnu vojsku u Europi, obećavajući joj "pružiti sve resurse potrebne". Prema dokumentu od 39 strana koji je dobio na uvid Politico , Merz namjerava ispuniti to obećanje. Prema tom dokumentu, Njemačka namjerava potrošiti 377 milijardi eura na sva polja vezana uz obranu: kopnene, morske, zračne i "cyber" snage. Također je poseban naglasak stavljen na domaću proizvodnju.

Politički, ova odluka donesena je paralelno sa prelaskom Njemačke na novi model financiranja. Još od proljeća, Berlin želi izuzeti "obranu" od ustavnog ograničenja zaduživanja. Navodi se da Bundeswehr želi lansirati 320 novih oružja i vojne opreme u sljedećem proračunskom ciklusu. Od tih oružja, 178 ih već ima izvođača. Ostatak je još uvijek otvoren, što bi značilo da su planovi modernizacije Bundeswehra i dalje u "skeču". Od poznatih izvođača, 160 ih je njemačkih, a najveći pobjednik bi bio Rheinmetall iz Düsseldorfa. Rheinmetall i tvrtke povezane s grupom pojavljuju se u 53 planirana projekta te očekuju prihod veći od 88 milijardi eura, od čega 32 direktno Rheinmetallu.

Dronovi su također poprilično visoko rangirani. Planirana je nabava od izraelskog IAI (Israeli Aerospace Industries). Najambiciozniji dio projekta ne nalazi se pak ni na kopnu niti u zraku - već u orbiti. Planira se ulaganje od 14 milijardi u satelitske programe. Zanimljivo da se ova odluka donosi u isto vrijeme kao i plan ministra obrane Borisa Pistoriusa da uloži 35 milijardi u unaprjeđenje njemačke svemirske sigurnosti.

Kako bi se zadovoljili i američki partneri, politički je izabrana nabavka F-35 mlažnjaka od Lockheed Martina, koji koštaju vrtoglavih 2.5 milijardi eura, kao i 400 Tomahawk projektila i tri lansera Typhon, čime bi njemački raketni doseg iznosio 2000 kilometara. Ovim manevrom Njemačka pokazuje da ne može napraviti punu tranziciju na domaću proizvodnju, ali važniji dio je osiguravanje pristupa američkim podatcima iz misija, softwareu i održavanju. Trenutno su ti odnosi narušeni zbog težnje Njemačke, Francuske i Španjolske da razvije svoj vlastiti borac šeste generacije u programu Future Combat Air System (FCAS).

Trenutno se prema dokumentu nalazi 25 projekata koji su vezani uz strane kompanije, što bi činilo manje od 5 posto ukupne planirane potrošnje. Financijski, domaće kompanije prevladavaju. Njemačke kompanije masovno kreću u proizvodnju oklopnih vozila, municije i senzora, dok su politički najosjetljiviji dijelovi naoružavanja ostavljeni američkim partnerima.