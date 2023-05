Više od 100 ruskih napada u četiri regije, ima mrtvih i ozlijeđenih civila

Rusija je pokrenula val napada velikih razmjera na Kijev i druge dijelove Ukrajine, rekli su ukrajinski dužnosnici rano u ponedjeljak, dok se Moskva priprema za proslavu Dana pobjede kojim obilježava godišnjicu pobjede nad nacističkom Njemačkom. Najmanje pet osoba ozlijeđeno je u ruskim napadima na Kijev, navode ukrajinski dužnosnici, ruski su projektili zapalili skladište hrane u Odesi na Crnom moru, a eksplozije su zabilježene i u nekoliko drugih ukrajinskih regija.

U posljednja dva tjedna napadi su se također intenzivirali na ciljeve koje drži Rusija, posebno na Krimu. Ukrajina, bez potvrđivanja bilo kakve uloge u tim napadima, kaže da je uništavanje neprijateljske infrastrukture priprema za njezinu dugo očekivanu protuofenzivu.

Putin je napao Ukrajinu 24. veljače 2022., nazivajući to "specijalnom vojnom operacijom" za obranu Rusije od neonacista u Ukrajini, ali Kijev i njegovi saveznici kažu da je to bilo ničim izazvano otimanje zemlje. Invazija je izazvala najveći sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, usmrtila je tisuće ljudi i natjerala milijune na bijeg iz zemlje.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

9:00 - Rusija je tijekom noći na nedjelju ispalila osam projektila dugog dometa na južnu regiju Odesa, objavile su ukrajinske zračne snage. “Oko ponoći ruski su okupatori napali Odešku oblast Tu-22M3 bombarderima dugog dometa. Ukupno osam projektila ispaljeno je s područja rta Tarkhankut (okupirani Krim)”, objavile su zračne snage i dodale: “Neke od raketa nisu dosegle svoje ciljeve.” Nema izvještaja o žrtvama, objavilo je ukrajinsko Operativno zapovjedništvo Jug u ranijem priopćenju na Telegramu.

The aftermath of Russian rocket strike on Odesa region last night.



Russia attacked a food enterprise and a recreation area with up to 8 X-22 rockets - spokesperson for Ukrainian Air Forces.



The area burning was about 10,000 square meters. No information about injured people as… pic.twitter.com/AKYcyzhYj1