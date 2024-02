Nisu svi ministri uložili u državne obveznice: Dvojica dala po 100.000 eura

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa počelo je objavljivati nadopunjene imovinske kartice dužnosnika, među kojima su i one od nekoliko ministara. Na nadopunjenim imovinskim karticama, koje su do sada objavljene, može se doznati i tko je uložio u državne obveznice.

Naime, državne obveznice izdane su prošle godine, a premijer Andrej Plenković pozvao je sve ministre da ulaže. Prema do sada dostupnim podacima, ministar Gordan Grlić Radman sa suprugom je rekorder. On je uložio 100.000 eura, a supruga 70.000 eura. S obzirom na to da je prinos 3,65 posto, on će dobiti 3.650 eura kamate te još toliko iduće godine, navode 24sata.

Bivši ministar gospodarstva Davor Filipović također je uložio 100.000 eura, a njegova supruga 6.000 eura. Ministrica turizma Nikolina Brnjac uložila je tisuću eura, isto kao i ministar branitelja Tomo Medved, a potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga 500 eura.

Od onih čije su imovinske kartice objavljene, ništa nisu uložili Vili Beroš, Marin Piletić, Marija Vučković, Ivan Anušić i Nina Obuljen Koržinek. Još uvijek nije poznato koliko su uložili premijer Plenković, Oleg Butković, kao niti Marko Primorac koji je prvi ministar koji je uspio progurati tu ideju o kojoj se i prije raspravljalo.

Podsjetimo, ministar Primorac apelirao je na građane da u državne obveznice ulažu onu štednju koja im neće biti potrebna u iduće dvije godine, jer oni koji će obveznice držati do isteka roka dospijeća mogu biti "apsolutno mirni i sigurni" da će dobiti nominalni iznos koji su uložili te kuponsku kamatnu stopu.

"Ovo je prije svega namijenjeno za građane koji obveznicu planiraju držati do dospijeća. Utoliko, mogu biti apsolutno mirni i sigurni da će dobiti svake godine kuponsku kamatnu stopu od minimalno 3,25 posto, kao i nominalni iznos koji su uložili, po isteku roka dospijeća", istaknuo je Primorac u veljači 2023. godine.