'Nisam govorio protiv molitelja na Trgu, samo sam citirao Evanđelje!

Biskup varaždinski mons. Bože Radoš demantirao je za Večernji list napise na portalima i društvenim mrežama da je u svojoj propovijedi na Pepelnicu osudio molitvu tzv. muške krunice na Trgu. „Evanđelje toga dana bila je moja tema i ukratko sam ponovio riječi iz Evanđelja. Ništa drugo“, rekao nam je biskup Radoš, s kojim smo razgovarali u subotu dok se vozio na svetu misu u Ludbreg, dodajući da se taj evanđeoski odlomak čitao u cijeloj Crkvi toga dana tj. na Čistu srijedu.

„Ne znam zašto je to netko uopće izvukao, jer to nije moj stil, niti bih slao poruke oko nečega što nije konkretno predmet mojega zanimanja. Ljudima koji su bili ondje (na misi – op. D. P.) isključivo htio govoriti njima, govoriti o pravoj pobožnosti, pravom djelu ljubavi i pravome postu. Isus govori koji je to post, ovako činite tj. nemojte onako i ništa drugo. Mislim da je smiješno stavljati to sada u ovaj kontekst, jer ako se pročita Evanđelje to je to“, rekao nam je biskup Radoš, dodajući kako nije čitao što se sve pisalo po društvenim mrežama, premda su napisi, kako smo mu rekli, uznemirili mnoge vjernike i svećenike na društvenim mrežama, jer proizlazi da je biskup varaždinski protiv molitelja.

VIDEO: Muškarci molili krunicu na Trgu, protuprosvjednici uzvikivali: 'Pobačaj u Ustav!'

„Ma nikako! Gdje bih ja sada ulazio u to“, rekao nam je biskup Radoš, ponovno naglasivši da je tumačio riječ Božju isključivo za ljude koji su se nalazili na misi, koji nemaju „niti veze s Trgom niti s tim fenomenom, nego smo naprosto čitali Evanđelje toga dana, Evanđelje koje nam daje put prema Uskrsu, prema pashalnom otajstvu, jer tri znaka koja Isus stavlja pred nas djela su pobožnosti i kako ih činiti i ništa drugo“.

„Citirao sam samo Evanđelje, misleći na Isusa i na sebe i ništa drugo. I prenoseći to ljudima koji su tamo, a ovo o čemu se piše nije bila moja tema. Niti primisao, niti bilo što drugo. To su insinuacije. To je smiješno! Jer to Kristu mogu staviti u usta, a ja stavljam njegove riječi u svoja usta i prenosim dalje. Ovo je sasvim nešto drugu i u takvu polemiku s oltara nikad nisam ulazio, niti mislim da je oltar mjesto za bilo kakvu polemiku. A svoje mišljenje o tome (krunici na Trgu – op. D. P.) nisam izrekao, jer ne poznajem potpuno fenomen, a nije niti mjesto gdje bi se o tome trebalo govoriti sa oltara“, rekao nam je biskup Radoš.