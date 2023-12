Nikšić o Dodikovim najavama o odcjepljenju RS: To bi proizvelo nesagledive posljedice

Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić upozorio je u četvrtak čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika da najavama o odcjepljenju Republike Srpske stvara opasnost od sukoba i krvoprolića s nesagledivim posljedicama. Dodik je u intervjuu za entitetsku televiziju RTRS najavio da će parlament RS proglasiti neovisnost istog dana kad visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt nametne zakon o statusu državne imovine. Kazao je kako ima najave da će takva odluka biti donesena već u siječnju dodajući da su u RS-u već obavili pripreme za takav scenarij odnosno za proglašenje odcjepljenja.

Nikšić koji je i čelnik SDP BiH, stranke koja je kao i Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) dio vladajuće koalicije u zemlji, do sada je uglavnom izbjegavao reagirati na verbalne provokacije čelnika bosanskih Srba no u četvrtak je na svom Facebook profilu napisao kako mu je sada odlučio odgovoriti svjestan krize koja bi mogla nastupiti.

"Taj bi čin (odcjepljenja) proizveo nesagledive posljedice, prije svega za entitet kojem se (Dodik) nalazi na čelu i narod koji kaže da predstavlja i o čijoj sudbini, navodno, brine. Nema dvojbe, institucije države BiH, institucije Federacije BiH, međunarodni prijatelji BiH, prije svih SAD, imaju načina da bez ikakvog ustezanja reagiraju na prvi praktični secesionistički korak", poručio je Nikšić Dodiku i javnosti.

Nešto ranije tijekom dana federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak također je na društvenim mrežama poručio Dodiku kako će biti uhićen minutu nakon što pokuša proglasiti neovisnost RS. Dodik je u intervjuu kazao i kako vjeruje da će SAD u slučaju proglašenja neovisnosti RS-a tražiti neku vrstu strane intervencije no smatra kako do nje neće doći jer će to spriječiti njegovi prijatelji iz svijeta. Pri tom nije pojasnio na koga točno misli.

Nikšić sada kaže kako će Dodik za takvu avanturu neustavnog odvajanja dijela suverene i međunarodno priznate države BiH teško naći saveznika bilo gdje u svijetu. Pozvao je Dodika a posebice one "koji ga ohrabruju i guraju u tom pravcu dajući mu lažnu nadu" da dobro razmisle o javno izgovorenim prijetnjama i najavi poduzimanja antidržavnih, antidejtonskih i potpuno neustavnih koraka.

