Dodik: Ako RS proglasi nezavisnost njeni prijatelji spriječit će vojnu intervenciju

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik izjavio je kako ima prijatelje u svijetu koji će spriječiti međunarodnu vojnu intervenciju u slučaju da Republika Srpska proglasi odcjepljenje od Bosne i i Hercegovine. U intervjuu za entitetsku Televiziju RS (RTRS) Dodik je zaprijetio kako će odcjepljenje odnosno proglašenje samostalne RS uslijediti istog trenutka u kojemu bi visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt eventualno nametnuo zakon kojim se rješava status i pravo raspolaganja državnom imovinom.

Kaže kako ima informacije da bi takva odluka mogla uslijediti u siječnju a najavio je kako će se u tom slučaju odmah sastati parlament RS i proglasiti odcjepljenje. Pojasnio je kako to znači "nezavisnost (od BiH) u svemu" pri čemu RS neće sprječavati prolazak kroz svoj teritorij odnosno uspostaviti "tvrdu" granicu prema Federaciji BiH ali će i to učiniti bude li nužno.

"Ne očekujemo da će se netko iz Federacije BiH ohrabriti da napadne RS. I u takvim okolnostima mi ćemo procijeniti na koji način ćemo djelovati. Od EUFOR-a očekujem da stane na međuentitetsku crtu i spriječe dodir", kazao je.

Procijenio je kako će u takvom scenariju "Amerikanci biti bijesni i pokušati tražiti intervenciju" no vjeruje kako prijatelji RS to neće dopustiti. Na koje prijatelje točno misli nije pojasnio no poznato je kako Dodik trenutačno osim u Beogradu prijatelje ima samo u Moskvi i Budimpešti jer gaji dobre odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Upravo Mađarska od siječnja naredne godine od Austrije preuzima zapovjedništvo nad vojnim snagama Europske unije u BiH (EUFOR) čija je zadaća spriječiti moguće oružane sukobe ali i jamčiti slobodu kretanja kroz BiH jer je to obveza koja proistječe iz Daytonskog sporazuma.

Sam visoki predstavnik do sada nije spominjao mogućnost nametanja zakona o državnoj imovini a opetovano je isticao kako je to obveza i odgovornost vlasti u BiH. Schmidt trenutačno planira samo nametanje tehničkih izmjena izbornog zakona BiH u slučaju da tijekom siječnja parlament BiH propusti donijeti odluke kojima bi se osigurao integritet izbornog procesa.

