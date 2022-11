Nikola Grmoja: Zekanović je slika i prilika Plenkovićeva HDZ-a

Ove nedjelje tri pitanja postavili smo predsjednik saborskog Antikorupcijskog vijeća i zastupniku Mosta Nikoli Grmoji.

1. Jeste li zadovoljni dosadašnjim trima sjednicama Antikorupcijskog vijeća o aferi u Ini?

Jako sam zadovoljan, a sjetimo se koliki su bili napori vladajućih da zaustave saslušanja na Vijeću pa su ih preko saborskog Odbora za Ustav, gdje imaju većinu, proglasili protuzakonitima, iako sva radna tijela Sabora provode saslušanja, a Antikorupcijsko vijeće to čini već godinama.

Kad im to nije uspjelo, pokušali su srušiti kvorum poručujući vanjskim članovima Vijeća da sudjeluju u nečem protuzakonitom, dok su pozvanim svjedocima poručivali da se ne trebaju odazivati našim pozivima. Kada im sve to nije uspjelo, odlučili su, umjesto HDZ-ova Siniše Jenkača, u Vijeće sa specijalnim zadatkom imenovati Hrvoja Zekanovića. Međutim, to nije spriječilo saslušanja pa smo održali već tri sjednice, na kojima su Dragan Kovačevič, Davor Mayer i Damir Vanđelić izravno optužili premijera Andreja Plenkovića da je naložio gašenje sisačke rafinerije i preusmjeravanje hrvatske nafte prema Mađarskoj.

Osim toga, sva ta tri svjedoka potvrdila su kako je nemoguće da je milijarda kuna iz Ine nestala a da vrh te kompanije to nije primijetio.

2. To što HDZ bojkotira rad Vijeća proglašavajući ga nelegalnim, a premijer Plenković, bivši ministar Tomislav Ćorić i sadašnji ministar Davor Filipović uporno odbijaju doći na saslušanje – što to govori?

Ti pokušaji HDZ-a da zaustavi saslušanja i to što na ista ta saslušanja, koja su, kako oni tvrde, nezakonita, ipak šalju Hrvoja Zekanovića – govori sve. Očito im ne uspijeva nijedna taktika koju iz tjedna u tjedan pokušavaju. A Zekanovića se na svakoj sjednici brzo riješim jer njemu ne treba puno da pretjera sa svojim cirkusom. To što Zekanović izvodi sve govori o HDZ-u. Zekanović je slika i prilika Plenkovićeva HDZ-a.

3. Koliko ste sjednica Vijeća spremni održati o istoj toj temi te koga ste sve spremni zvati da iznese svoja saznanja, to više što vam stižu i razni prijedlozi?

Već i prije smo planirali na sjednicu zvati glavnu državnu odvjetnicu po nekim drugim temama. Uglavnom, kao predsjednik Vijeća moram voditi računa da svaki put osiguram kvorum, ali i da se barem netko od pozvanih odazove, inače bih omogućio HDZ-u da dodatno degradira rad Vijeća. Svaki je prijedlog dobrodošao, no kao predsjednik imam puno više informacija o tome što možemo, a što ne možemo realizirati.

Jer imali smo prijedloge da zovemo ljude koji su sad usred istrage o Ini, a mi se ne možemo baviti onima koji su predmet istrage. No napravit ćemo sve ono što možemo. A sjednica ćemo održati koliko god bude potrebno.

