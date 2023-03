'Nikad više! Ljeto u Hrvatskoj najgore ikad!' Plaće rastu, radnika u sezoni nikad manje

Plaće u turizmu nikad bolje, a radnika za ljetnu navalu gostiju nikad teže naći. Povrh toga, tko se jednom opekao - a opekli su se mnogi, u sezonce više neće. - Nikad više! Svugdje sam radila, ali to ljeto u Dubrovniku mi je bilo najgore iskustvo ikad. Čistila sam apartmane, naradila se kao životinja. Po stepenicama sam svakodnevno vukla teške vreće prljave posteljine i mokrih ručnika. Znalo se dogoditi, jedni gosti izlaze, a drugi već čekaju pred vratima. Sve bi to i izdržala, ali kad sam jedne noći završila na hitnoj, s upalom bubrega, poslodavac me jednostavno izbacio. Pobjesnio je da mu radim probleme usred sezone, ostao mi je i dužan, a na kraju sam shvatila da me prijavio samo jedan, taj posljednji mjesec - dobro se sjeća neugodnog iskustva E. B., koja na činjenicu da u turizmu zadnjih godinu plaće rastu odmahuje rukom.