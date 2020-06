Nikad brže: Za šest dana milijunski porast zaraza u svijetu

Jučer je u svijetu zabilježen najveći dnevni porast broja novozaraženih čak 194.190 prema podacima Worldometera i u sljedećim satima svijet će doseći deseti milijun potvrđenih zaraza od koronavirusa, a do večeri i 500.000 smrtnih slučajeva.

Koronavirus širi se sve brže, ili se testira sve više, jer četvrti dan zaredom u svijetu se bilježi najveći porast broja zaraženih nakon do jučer najgoreg 19. lipnja sa 182.209 slučajeva. U proteklih samo šest dana broj zaraženih porastao je za 983.238. Svijetu je za drugi milijun novozaraženih trebalo 13 dana i od tada se skraćuje vrijeme za svaki sljedeći milijun pa je za deseti milijun trebalo tek nekoliko sati više od šest dana.

Video: Markotić o koronavirusu

Broj mrtvih je protekli tjedan nešto manji od prethodnog i kreće se oko 5000 na dnevnoj razini, što je daleko od najgorih dana u travnju kad se broj mrtvih dnevno kretao od 6500 do čak 8470. Najveći utjecaj na manju smrtnost unatoč većem broju zaraženih ima to što se virus sada širi, izuzev SAD-a, ponajviše u zemljama sa značajno manjim udjelom stanovništva u dobi iznad 65 godina, a u kojoj dobnoj skupini virus odnosi od 90 do 95 posto žrtava.

Najveći udio u jučerašnjem porastu broja zaraza ima SAD s nikad više 47.341 slučajem, Brazil 46.907 (više su imali samo 19. lipnja 55.209), Indija s nikad više 18.276, Rusija 6800, Južna Afrika 6215 (tri dana nikad više), Meksiko 6104 (drugi najveći porast), Čile 4296, Saudijska Arabija 3938, Bangladeš 3868 (dva dana drugi i treći najveći dnevni porast) i Peru 3762.

Iza Rusije u Europi najviše dnevnih slučajeva jučer su imali Francuska 1588, UK 1380, Ukrajina 1109, Njemačka 614 , Portugal 451... Od nama bližih i turistički važnih zemalja Italija je jučer bila na 255, Srbija 193, BiH 139, Sjeverna Makedonija 163, Češka 168, Slovačka 13, Austrija 45, Slovenija 11, Mađarska 4.

Najveći broj mrtvih jučer su u Europi imali Rusija 176, UK 184, Švedska 50, Italija 30 i Francuska 26. U svijetu najviše žrtava od koronavirusa jučer je imao Brazil 1055, Meksiko 736, SAD 663, Indija 381, pa UK, Peru 178, Rusija, Čile 165, Kolumbija 157, Irak 122, Iran 109, Egipat 87...