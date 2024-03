Nikad bogatiji program festivala koji okuplja oko 600 sudionika iz cijele Hrvatske

Po šesti put, i to od 3. do 5. svibnja, u Vukovaru će se održati Festival nematerijalne kulture baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“. Riječ je o festivalu koji iz godine u godinu okuplja brojne sudionike iz cijele Hrvatske koji se tijekom svibnja dolaze i predstavljaju u Vukovaru. Kako je rekao autor festivala Aleksandar Kovačević središnja tema ovogodišnjeg festivala su zaštićena hrvatska jela. Ove godine posjetitelji će u pripremljenim sadržajima moći uživati na pet lokacija i to na vukovarskom korzu, Trgu Republike Hrvatske, perivoju dvorca Eltz, šetnici uz Dunav i u amfiteatru podno Vukovarskog vodotornja.

- Ove godine pripremili smo brojne sadržaje za djecu, ulične festivale, gastronomske manifestacije i raznolika događanja. Želja nam je da Vukovar postane jedna velika pozornica sa različitim lokacijama, a ove godine radi se o čak njih pet. Cilj nam je uključiti što više Vukovaraca pa smo stoga uključili i brojne udruge, a sastavni dio festivala je i program „Vukovar pleše“ s više od 500 sudionika kako bismo i na taj zabavni način postignuli jednu pozitivnu vibraciju u središtu grada. Program je bogat i raznovrstan, a siguran sam da će se okupiti veliki broj ljudi – rekao je Kovačević.

Najavio je kako će se svečanost otvorenja upriličiti na Dan grada Vukovara, koji se obilježava 3. svibnja s početkom u 18:00 sati na središnjem gradskom trgu, a prethoditi će mu povorka sudionika koja će se kretati kroz grad. Tradicionalno će se tijekom festivala održati i manifestacija „Kaj su jeli naši stari“ iz Vrbovca tijekom koje će se predstaviti autohtona jela toga kraja. U sklopu festivala posjetitelji će moći posjetiti i eko-etno sajam s brojnim izlagačima iz cijele Hrvatske, a nova atrakcija bit će i promotivna vožnja automobila na solarni pogon.

Sadržaji za najmlađe bit će ove godine posebno izraženi, a drugog dana festivala gostovat će Festival igračaka iz Ivanić grada. Program koji će zasigurno biti jedan od najposjećenijih bit će scenski prikaz manifestacije koju organizira TZ Bjelovar-Bilogora – „Bilo Bilogore-Bilo Hrvatske“ koja će se održati u perivoju dvorca Eltz, a između ostalih predstavit će se povijesna postrojba Bjelovarski graničari – Husari 1756 i više od stotine kostimiranih sudionika.

Tijekom trodnevnog festivala nastupit će razne skupine iz cijele Hrvatske koje predstavljaju nematerijalnu kulturnu baštinu, a u Vukovar će grad doći više od 600 izvođača. Posjetitelji će uživati i u vrhunskim koncertima, a uz program „drugA STRANA festivala“ publici će se predstaviti mladi pjevači i talenti. Prvoga dana Festivala u 21:30 zapjevat će popularni Jole, drugi dan u istoj satnici rezerviran je za Klapu Rišpet, a trećega dana u 20:30 koncert će održati Tiho Orlić.

Ambasador ovogodišnjeg festivala je izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak.