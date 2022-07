Nije Milanovićeva Vlada Europi ponudila most, nego je Europa Vladu natjerala da ide u gradnju

Luka Bebić, HDZ-ov veteran, bliski suradnik predsjednika Franje Tuđmana i predsjednik Sabora u mirovini, u svojoj kući u Komarni s nestrpljenjem očekuje puštanje u promet Pelješkog mosta. S velike terase ima fantastičan pogled na most o kojemu je upravo on prvi put govorio u najvišem zakonodavnom državnom tijelu, Hrvatskom saboru, u ime Kluba zastupnika HDZ-a. U zapisniku sa sjednice održane 1. 10. 1998. ostalo je zabilježeno njegovo izlaganje.



“Gradnja mosta od Kleka, odnosno Komarne k poluotoku Pelješcu, otprilike po sredini, gdje je najuži kanal, a radi se o 2100 metara i po nekim već napravljenim studijima koštao bi oko 50 milijuna maraka, ne samo da aktivira cijelo to područje Pelješca već bi i put od Orebića do Korčule bio skraćen za 70 km... Drugi aspekt je da ne bismo morali prolaziti kroz Neum i biti izloženi pregledima na četiri mjesta... Da se osjećaj izolacije Pelješca i dubrovačkog područja jedan put izbriše iz svijesti i da onda govorimo o integraciji cijelog teritorija Hrvatske na jedan kvalitetan način...” iznio je, između ostaloga, Luka Bebić 20 godina prije početka gradnje Pelješkog mosta, a 24 prije završetka.