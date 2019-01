Nije bilo medicinske sestre: Muškarac pušten iz bolnice pa preminuo u sanitetskom vozilu

Labinjanin (72) preminuo je u sanitetskom vozilu nakon što je otpušten kući iz KBC-a Rijeka, gdje se liječio 11 dana. U vozilu koje je došlo po muškarca osim vozača nije bilo medicinske sestre ili tehničara, pišu 24 sata.

Neslužbeno se doznaje da je pacijent liječen u KBC-u Rijeka zbog upale pluća, a pušten je jučer nakon poboljšanja zdravstvenog stanja.

Davor Rimac, voditelj Ispostave Labin Istarskih domova zdravlja, rekao je da je pacijent prestao disati u blizini Labina u 16.22 sata, nakon čega je pozvana hitna pomoć, koja ga je nastavila oživljavati, no muškarcu nije bilo pomoći.

- Onaj tko je naručio sanitetski prijevoz nije naveo, a to je KBC Rijeka. Nitko nije zatražio medicinsku sestru u pratnji za vrijeme prijevoza pacijenta. Muškarac je preminuo. Od čega, to se tek treba utvrditi. Vozač je nakon što je uočio da pacijent ne diše zvao Hitnu pomoć iz Labina, te sam pristupio reanimaciji do dolaska Hitne. Koliko je trajala reanimacija ne znam. Hitna pomoć je ubrzo došla i reanimacija je nastavljena, no nažalost bezuspješno - rekao je Rimac.

