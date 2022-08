Nigerijka joj se predstavila kao američki marinac, prodala joj priču o zaradi dva milijuna dolara pa joj uzela 25.000 eura

Da nema brze zarade doznala je jedna Bjelovarka koja je nasjela na klasičnu priču o zaradi veće sume novaca pa ostala bez 185.600 kuna.

Neka satisfakcija može joj biti to što je zbog te prevare sada optužena 33-godišnjakinja državljanka Nigerije. Tereti ju se da je u studenom 2018. u Bjelovaru, putem društvene mreže kontaktirala oštećenicu. Lažno joj se predstavila kao kao američki marinac.

- Poslat ću ti dva milijuna dolara. Tebi bi od te sume pripalo dva posto - prvo joj je kazala.

Oštećena joj je povjerovala, a onda je uslijedio novi zahtjev.

- Paket je poslan, no moram platiti carinu. To iznosi 5000 eura, a ja to nemam pa te molim da mi to uplatiš na račun - kazala je Nigerijka oštećenici.

Naivna oštećenica je u to povjerovala pa je platila 5000 eura. Uskoro je došao novi zahtjev u kojem je "marinac" tvrdio da je carina zaplijenila paket i da sada treba uplatiti 37.000 eura.

Oštećenica je ovaj put uplatila 20.000 eura nakon čega je valjda posumnjala da je ipak prevarena. Ostala je bez 25.000 eura, odnosno 185.600 kuna.

