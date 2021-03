Neznanac ju pokušao drogirati, opako mu vratila: 'Zamijenila sam čaše i gledala kako djeluje na njega'

Iskustvo koje je Lily Powles iz Engleske doživjela prošle godine u jednom noćnom klubu najbolje oslikava opasnosti koje posebice djevojkama prijete u izlasku. Ova mlada djevojka primijetila je muškarca koji uporno pokušava doći do njezina pića, a kada mu je to uspjelo, ubacio je nešto u čašu. Kako joj to nije promaknulo, odlučila je zamijeniti njihove čaše kako bi spasila sebe i vidjela što će se njemu dogoditi. Poslije ga je pronašla u lokvi izvan kluba kako leži bez svijesti.

Svoju priču objavila je na Twitteru i napisala: "Pokušao mi je uzeti piće dva puta sinoć, a kasnije mi je ubacio nešto unutra. Zamijenila sam naše čaše kada je otišao na zahod i pronašla ga u lokvi kako leži ispred kluba. Hvala ti, tko god bio, draže mi je da si ti tako ležao nego ja."



Nakon te objave otvorila se burna diskusija. Neki su ju optužili da je sve izmislila, a drugi su stali u njezinu obranu. Mnogi su se javili s istim iskustvima.



"Mnogi muškarci ne vjeruju u ovu priču jer se njima to ne događa. Voljela bih da iskuse samo jedan izlazak kao žena", glasio je jedan komentar, a drugi se složio: "Vjerujte mi, događa se to ženama mnogo češće nego muškarcima."

The same lad robbed my drink twice last night, and put something in my glass when he bought me one back. I swapped our glasses when he went to the toilet and later found him laid flat out in a wet puddle. Thanks for taking one for the team whoever you are, rather u than me hun x