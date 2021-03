Uhićen crni mag koji je prevarom uzeo 146.000 kn: 'Daj mi novac, a ti prošetaj po kvartu'

- Liječim crnu magiju - pisalo je u oglasu, lažnom naravno, kojeg je kako se sumnja, na društvenim mrežama u veljači objavio 30-godišnjak iz BiH. Njega je zagrebačka policija sada osumnjičila za krađu i prevaru.

Sumnja se da je 30-godišnjak sve pomno unaprijed razradio, a jedini cilj mu je bio, tvrdi policija, da od naivnih ljudi uzme novac. Pa je sročio lažni oglas kojeg je postavio na društvenim mrežama, na kojima se predstavljao lažnim imenom. Na oglas mu se 19. veljače javio muškarac koji je povjerovao da 30-godišnjak stvarno skida uroke. Pa mu nije bilo ništa čudno kada mu je 30-godišnjak rekao da podigne ušteđevinu i donese mu je na Trg žrtava fašizma. Sastanak je dogovoren za 19 sati, a na njega se oštećenik dovezao automobilom.

- Ako hoćeš da ti skinem uroke, predaj mi novac, a ti pješice po kvartu napravi rutu koju sam ti zadao- rekao je 30-godišnjak oštećeniku nakon što je došao do njegovog vozila.

Oštećeni ga je poslušao, a dok je on šetao po kvartu, 30-godišnjak je nestao s njegovim novcem.

Sumnjiči ga se i da je 25. veljače u 14.15, lažno se predstavljajući nazvao ženu kojoj je također ponudio usluge skidanja uroka tzv. crne magije. Ona je prihvatila njegovu ponudu, pa se tri dana kasnije s njim sastala na Trgu žrtava fašizma. Dok je ona tražila sitni novac kako bi platila parking, 30-godišnjak je vidio da u ruci drži veću količinu novca. Uzeo ga je iz njene ruke, te joj je obećao da će ga vratiti idući dan. Kada ga je ona sljedeći dan zatražila da joj vrati novac, 30-godišnjak joj je predao manji iznos, dok je ostatak novca zadržao za sebe nakon čega se odvezao.

Istog dana oko 15 sati, sumnja se, telefonom je nazvao novu žrtvu, kojoj je lažno predočio da joj može pomoći u rješavanju njenih zdravstvenih problema. Ona je pristala na njegovu ponudu, pa je on došao do njezinog stana na području Trešnjevke. Nakon što ga je pustila u stan on je iskoristio njenu nepažnju i iz komode otuđio novac. Lažni skidač uroka se ovim prevarama, kažu u policiji, domogao 146.000 kuna.