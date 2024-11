Nevrijeme prevrnulo brod, otac jednim potezom spasio životu sinu (13)

Lov na rakove tragično je završio za jednu obitelj iz Kalifornije nakon što je u prevrtanju broda više osoba izgubilo život. Smrtonosno putovanje brodom preživio je jedino 13-godišnji dječak i to zahvaljujući ocu koji mu je jednim potezom spasio život. Juladie 'Jude' Khammoungkhoune ispričao je za televiziju KTVU kako je vrijeme bilo 'vrlo hladno i vjetrovito' kada su krenuli u lov na rakove u Bodega Bayu u Kaliforniji. Ubrzo nakon toga vjetrovi su se pojačali te su nastali veliki valovi koji su prevrnuli brod. Dječak je kazao kako su valovi bili 'prilično ogromni' te su svi počeli na sebe oblačiti prsluke za spašavanje. Prasong, Judeov otac, tada je napravio potez kojim je spasio dječakov život.

Na brodu se nalazio veliki hladnjak koji su ponijeli sa sobom i on mu je rekao da uđe u njega. Otac se za hladnjak držao dok je imao snage, no na kraju je nažalost potonuo. Dječak je plakao i dozivao oca, no on se nažalost više nije odazivao. Bio je u strahu hoće li i on preživjeti ovaj brodolom i ponovno vidjeti svoju obitelj. U tom je hladnjaku proveo 13 sati prije nego je doplutao do obale. Ispričao je kako se trebao snažno držati za hladnjak te da je bilo jako hladno.

Nakon što je došao do obale umorni je dječak morao još pješačiti do kampa gdje je ljudima rekao da nazovu hitnu. Obitelj je s olakšanjem dočekala vijest o tome da je živ, no s druge strane ostaje velika tuga zbog onih koji su poginuli. Osim njegovog oca, poginuo je i njegov ujak te još tri člana obitelji. Obitelj je postavila GoFundMe kako bi pomogla Prasongovoj ženi i njihovo troje djece. Do nedjelje je prikupljeno 39.293 dolara od ciljanih 50.000 dolara pomoći.

- Bio je temelj naših života, odgajajući nas s ljubavlju, smijehom i vodstvom - stoji u akciji prikupljanja sredstava. - Sada odjednom stojimo na njegovom mjestu, brinući se za njegovu ženu - našu tetku - i njegovo troje male djece - stoji u poruci na GoFundMe stranici.

