Blagajnik je napravio grešku, a on se nije žalio: Kada je stigao doma dočekalo ga je ugodno iznenađenje

Amerikanac Michael Sopejstal (60) iz savezne države Illinois može slobodno do kraja života zahvaljivati na slučajno pogrešci blagajnika i sreći jer je zbog toga došao do pravog malog bogatstva. Naime, on svakih par tjedana vozi kroz Indianu do Michigana kako bi jeo u svojem omiljenom restoranu.

Tijekom toga puta, uvijek kupi listi Lucky for life (Doživotno sretan). No, tog dana, 17. rujna, blagajnik na benzinskoj postaji napravio je pogrešku, slučajno isprintavši listić s 10 linija za jedno izvlačenje, ispričao je Sopejstal Michiganskoj lutriji. No, slučajna pogreška nije bila neki problem za njega, pa je rekao trgovcu da želi kupiti i takav listić.

“Jednog sam jutra provjerio svoj listić i vidio da sam osvojio 25.000 dolara godišnje do kraja života. Odmah sam počeo razmišljati o tome što sve mogu učiniti s novcem i želim li uzeti paušalni iznos ili opciju anuiteta. Bio je to nevjerojatan osjećaj!”, kazao je, prenosi CNN.

Šezdesetogodišnjak je nedavno posjetio sjedište Lutrije kako bi preuzeo svoj dobitak, navode iz Lutrije i dodaju da je odabrao jednokratnu paušalnu isplatu od 390.000 dolara, umjesto 25.000 dolara godišnje tijekom 20 godina ili doživotno.

Sopejstal je rekao lutriji da planira iskoristiti svoj novac za putovanje i uštedjeti ostatak.

Lucky for Life igra se u dvadesetak država, kao i u Washingtonu.Nagrade se kreću od 3 dolara do glavne nagrade od 1000 dolara, a dobitak se može ili isplaćivati do kraja života ili se može preuzeti paušalni iznos.

