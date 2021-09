Nevjerojatna snimka iz New Yorka: 'Grad pod vodom, ali ovaj mladić živi svoje najbolje dane'

Dok svijet obilaze zastrašujuće snimke poplava u New Yorku i izvještaji o broju smrtno stradalih, na društvenim mrežama osvanula je i jedna nevjerojatna snimka na kojoj nepoznati muškarac opušteno pluta na madracu za vodu, pritom pušeći nargilu.

Na videozapisu se može vidjeti kako čovjek u sportskoj odjeći i tenisicama opušteno leži na madracu za vodu, puši nargilu, dok pluta po mutnoj vodi, a snažni pljusak ne prestaje padati po njemu.

- New York je pod vodom, ali ovaj mladić živi najbolje dane svog života - stoji u opisu uz objavljeni video na Twitter profilu Barstool Sportsa.

New York is under water but this guy’s living his best life @BS_NewYork pic.twitter.com/xE3KAvt0Dd